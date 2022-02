Linienbusfahrer (64) fährt mit über 1,1 Promille durch Poing und verursacht Unfall

Montagnachmittag

Das hätte tragisch ausgehen können: Ein betrunkener Linienbusfahrer ist am Montag in Poing gegen ein Auto geprallt. Im Auto saß ein Kind, im Bus waren acht Fahrgäste.

Poing - Als eine Frau sich gerade an der hinteren Türe der Fahrerseite in ihr parkendes Auto beugte, um ihre kleine Tochter anzuschnallen, „knallte es neben ihr, da ein Linienbus die Türe ihres Pkws rammte. Der Linienbus verfehlte die Frau nur knapp“. So steht es im Pressebericht der Polizeiinspektion Poing. Geschehen am Montagnachmittag in der Blumenstraße auf Höhe der Hausnummer 10. Der Regionalbus war gerade auf seiner Route durch Poing in Richtung S-Bahnhof unterwegs.

Poing: Unfall in der Blumenstraße

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, weder die 40-jährige Mutter und ihr Kind, noch einer der acht Fahrgäste im Bus sowie der Busfahrer selbst. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 6500 Euro geschätzt.

Wie die Polizei meldet, bemerkte ein Streifenbeamter bei der Unfallaufnahme, dass der 64-jährige Busfahrer nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille (laut Polizei ist dies der Grenzwert zur gesetzlichen, absoluten Fahruntüchtigkeit). Als der Unfall am Montag geschah, war es 16.15 Uhr.

Polizei: Alkoholwert über Grenzbereich

Der Busfahrer wurde zur Polizeidienststelle Poing gebracht, wo eine gerichtsverwertbare Blutentnahme durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. „Der Busfahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholgenuss verantworten“, lautet der letzte Satz im Polizeibericht.

