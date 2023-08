Literaturhaus in Poing jetzt videoüberwacht

Von: Armin Rösl

Im Literaturhaus hängen jetzt zwei Videokameras. © Johannes Dziemballa

Im Literaturhaus am Marktplatz in Poing hängen jetzt zwei Videokameras zur Überwachung. Damit sollen weitere Sachbeschädigungen verhindert werden.

Poing - Nachdem die datenschutzrechtlichen Fragen geklärt sind, hat die Gemeinde Poing im Literaturhaus am Marktplatz nun zwei Videokameras zur Überwachung installiert. Als Schutz vor Vandalismus, der in der rund um die Uhr geöffneten Hütte immer mal wieder vorkommt. Im Frühjahr wurden im Literaturhaus Bücher angezündet, was zu erheblichem Sachschaden und zu einer vorübergehenden Schließung und Sanierung der Hütte geführt hatte. Der/Die Brandstifter sind bislang unbekannt.

„Die Videoaufnahmen sollen helfen, weitere Straftaten zu vermeiden und bei Vandalismusschäden zur Beweissicherung beitragen“, informiert die Gemeindeverwaltung. Im 2014 eröffneten Literaturhaus können kostenlos Bücher hingebracht und mitgenommen werden. Um die Pflege der Einrichtung kümmern sich Ehrenamtliche.

