Los geht‘s: Fulminanter Auftakt des Volksfestes Poing mit Rekord-Festumzug

Von: Armin Rösl

Bestes Wetter herrschte am frühen Freitagabend beim Start des Poinger Volksfestes. © Dziemballa

Mit dem längsten Festzug in der Geschichte des Poinger Volksfestes ist dieses am Freitagabend gestartet. Zehn Tage wird gefeiert, und das zum 10. Mal. Bis einschließlich 16. Juli.

Poing – Poing - Was für ein Wetter, was für ein Einzug: Mit rund 1600 Personen war es am frühen Freitagabend der längste Umzug in der Geschichte des Poinger Volksfestes. Das findet heuer zum 10. Mal statt, am Freitag war Auftakt. Bei bestem Wetter und bester Stimmung – kein Wunder, dass Stefan Bittner, Tambourmajor der Musikkapelle Poing, mit der Sonne um die Wette strahlte. Die Musikkapelle führte den Festzug an, der in der Schulstraße startete und vorm bzw. im Festzelt endete. Das Poinger Volksfest dauert zehn Tage, bis einschließlich Sonntag, 16. Juli.

Die Organisatoren des Festzugs zum Start des Poinger Volksfestes melden einen neuen Teilnehmerrekord: etwa 1600 Personen haben am Freitag ab 17.30 Uhr den 600 Meter langen Zug gebildet, der insgesamt 41 Positionen umfasste. Die größte Gruppe stellte der TSV Poing mit 630 angemeldeten Personen, heißt es in einer jetzt veröffentlichten Pressemitteilung zum Volksfest, dessen Veranstalter die Gemeinde Poing ist.

Die größte Abordnung beim Festzug stellte der TSV Poing (in Blau). © Dziemballa

Fünf Kutschen mit allerlei Honoratioren waren Teil des Umzuges, unter anderem das traditionelle Brauereigespann der Privatbrauerei Schweiger aus Markt Schwaben. Auf einer der anderen Kutschen saß neben Poings Bürgermeister Thomas Stark als Ehrengast Loris Persuric, der Bürgermeister von Poings Partnerstadt Porec (Kroatien). Des Weiteren begleiteten den Zug die Musikkapellen aus Poing, Gelting und Finsing, der Trachtenverein Aubergler Poing, die Goaßlschnoizer aus Angelbrechting und die Poinger Böllerschützen. Ebenfalls mit dabei waren Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Investoren und Bauträger (ARGE) am Bergfeld, die seit jeher das Volksfest unterstützt.

Mit der Sonne um die Wette strahlen: Stefan Bittner (hinter den Kindern), Tambourmajor der Musikkapelle Poing. © Dziemballa

Dieses findet heuer zum 10. Mal statt, entsprechend freuen sich die Organisatoren über die Rekordzahl an Teilnehmern beim Einzug. Laut Pressemitteilung sind darunter 520 Kinder und insgesamt 25 Vereine.



Kostenloser Shuttlebus an den Wochenenden Zum und vom Volksfest bietet die Gemeinde Poing an den beiden Wochenenden einen kostenlosen Busshuttle an. Aufgrund einer Vollsperrung zwischen Markt Schwaben und Neufinsing muss dieser kurzfristig über Gelting umgeleitet werden, teilt das Rathaus mit. Der Bus fährt Freitag und Samstag, 7./8. Juli sowie 14./15. Juli. Die Strecke zum Volksfest startet in Anzing (Münchener Straße, nahe der OMV-Tankstelle) und führt über Schwaberwegen, Forstinning, Markt Schwaben, Finsing, Gelting, Pliening, Landsham und Grub zum Volksfest. Abfahrtszeiten in Anzing: 17.35 Uhr, 18.35 Uhr und 19.35 Uhr.

Auf der Rückfahrt kommen Stopps in Neufarn und Angelbrechting hinzu. Abfahrt ab Volksfest (Haltestelle Sportzentrum-Parkplatz): 23.45 Uhr, 0.45 Uhr, 1.45 Uhr und 2.45 Uhr. Detaillierter Fahrplan auf www.poinger-volksfest.de.

Damit das zehntägige Volksfest (bis 16. Juli) ein friedliches Fest wird, hat das Ordnungsamt der Gemeinde Poing in Abstimmung mit der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr, dem BRK und zwei privaten Sicherheitsdiensten ein Sicherheitskonzept erstellt. Dieses beinhaltet laut Pressemitteilung den sicheren Ablauf des Festzugs sowie den Volksfestbetrieb: „Dazu gehören einerseits die Überwachung des Jugendschutzgesetzes, andererseits Maßnahmen zur Deeskalation von Streitereien.“ Eine von der Gemeinde Poing beauftragte Sicherheitsfirma wird das Festgelände selbst kontrollieren, die andere ist für den Außenbereich zuständig. Dazu gehöre unter anderem das Bestreifen der Skateranlage nahe des Volksfestplatzes sowie des Sportparks.

Des Weiteren hat das Ordnungsamt der Gemeinde Poing die Betriebszeiten für das Volksfest bekannt gegeben. Musik- und Ausschankende im großen Festzelt ist um 23.30 Uhr. Für das Partyzelt („Poinger Wiesn-Alm“) gilt an den Wochenenden (Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag) 2.30 Uhr; ansonsten unter der Woche 24 Uhr, von Donnerstag auf Freitag 1 Uhr (jeweils Musikende) sowie Ausschankende unter der Woche um 0.30 Uhr, von Donnerstag auf Freitag 2 Uhr.

