Luftfahrt: Fotograf aus Poing zeigt seinen Wohnort von oben

Von: Armin Rösl

Poings Pfarrkirche Sel. Rupert Mayer, links dahinter die evangelische Christuskirche mit schlankem Glockenturm. © Daniel Wieczorek

Daniel Wieczorek fotografiert seit 15 Jahren vor allem Landschaften. Jetzt hat er seinen Wohnort Poing von oben abgelichtet - und unserer Zeitung Fotos zur Verfügung gestellt.

Poing – Für seine Landschaftsbilder hat der Poinger Hobbyfotograf Daniel Wieczorek schon einige Auszeichnungen erhalten, jetzt geht er in die Luft. Seit kurzer Zeit hat der 34-jährige Anlagenführer den EU-Drohnenführschein A2 und fotografiert nun auch von oben. „Unten ist es mir langsam ein bisschen langweilig“, sagt er schmunzelnd.



Die neue Ortsmitte mit neuer Bahnunterführung. © Daniel Wieczorek

Seit 15 Jahren ist die Fotografie sein Hobby. Seit er sich eine Drohne gekauft und die entsprechende Lizenz mit Prüfung erworben und absolviert hat, nimmt er die Welt von oben in den Fokus. Freilich immer im Bereich des Erlaubten. So hat er jetzt Poing von oben fotografiert. „Von unten kennt jeder seinen Ort, von oben nicht – da sieht alles ganz anders aus“, sagt er über seine ersten Eindrücke und Bilder.

Maibaumplatz mit Kirche St. Michael. © Daniel Wieczorek

Daniel Wieczorek © Privat

Egal, ob von unten oder von oben: Dass andere Menschen Wohnort, Natur und Landschaft durch seine Bilder sehen und bewusst wahrnehmen, das sei für ihn mit das Schönste an dem Hobby, das er mittlerweile als Kleingewerbe angemeldet hat. Auch für private Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstage.



Grün und mehr im Bergfeldpark. © Daniel Wieczorek

In der Natur ausspannen und abschalten, das mache er sowieso am liebsten, erzählt er. Durch seine Fotografien lässt er andere daran teilhaben. So wie an den Fotos von oben von Poing, die Daniel Wieczorek unserer Zeitung zur Verfügung gestellt hat.



Der Kreisverkehr im Westen. © Daniel Wieczorek

