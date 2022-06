Märchen am Abend: Kuriose Geschichte um Auto im Feld bei Pliening

Von: Armin Rösl

Streifenbeamte der Poinger Polizei durften sich bei Pliening eine kuriose Geschichte anhören. © David Inderlied/dpa/Illustration

Spätestens, als das Auto ansprang, dürfte den Polizisten klar gewesen sein, dass der Mann ihnen ein Märchen erzählt hatte. Darüber, warum ein Auto bei Pliening halb im Feld stand.

Pliening – Eine kuriose Geschichte bekam eine Streife der Polizeiinspektion Poing am Samstag, gegen 23.50 Uhr, aufgetischt. Die Beamten hatten kurz nach der Ortsausfahrt Pliening in Richtung Poing einen AMG Mercedes bemerkt, der am rechten Fahrbahnrand auf dem Fuß- und Radweg stand, die Fronstoßstange ragte ins angrenzende Feld. Der 34-jährige Plieninger, der neben dem Auto stand, erzählte, dass ein Freund von ihm gefahren sei, bis das Benzin ausging. Der Freund sei dann weggegangen. Da der Mercedes mitten auf dem Fahrstreifen stand, habe es der Plieninger von der Straße in das Feld geschoben.

Da der 34-Jährige nichts zu dem Freund sagen konnte und das Auto im Beisein der Beamten noch angesprungen ist, „ist davon auszugehen, dass dieser das Fahrzeug selbst geführt hat“, heißt es im Pressebericht der Polizei. Da der Plieninger keine gültige Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn nun eine Anzeige.

