„Mama Afrika“ ist tot: Trauer in Poing um Christa Müller

Nachruf

Von Armin Rösl schließen

Christa Müllers zweite Heimat war die Gemeinde Palangavanu in Tansania. Dort half sie insbesondere Kindern und Frauen. Jetzt ist „Mama Afrika“ aus Poing mit 82 Jahren gestorben.

Poing – Der Stamm der Kibeler in Afrika hat Christa Müller den Namen „Twilumba“ gegeben: „Die, die Gott preist.“ 1993 war die Poingerin bei einer privaten Reise das erste Mal in Tansania, seitdem viele Male (fast jährlich) wieder. Nicht als Urlauberin, sondern als Helferin und Anpackerin: Müller hatte in den 1990er-Jahren mit dem damaligen Markt Schwabener evangelischen Pfarrer Friedrich Eras die Partnerschaft mit der Gemeinde Palangavanu gegründet. Christa Müller kümmerte sich insbesondere um Schulbildung für die Kinder und um Unterstützung für die Frauen. Sie sorgte für den Bau eines Kindergartens in Palangavanu und sie brachte Afrika nach Poing mit der Gründung der Trommelgruppe Jankara.

„Sie liebte Afrika“, sagt Rosemarie Hennig, die seit 2019 als Nachfolgerin von Christa Müller Leiterin des Palangavanu-Vereins ist. „Christa war ein ganz besonderer Mensch, ein Vorbild für uns alle. Sie war tolerant und offen für alles, für jede Hautfarbe, für jede Religion.“ So wird Christa Müller hier und in Palangavanu in Erinnerung bleiben: Die Poingerin ist jetzt im Alter von 82 Jahren gestorben.



Für ihr ehrenamtliches Engagement erhielt sie das Bundesverdienstkreuz und die Bürgermedaille der Gemeinde Poing. In ihrem Heimatort half die gebürtige Leipzigerin und Religionspädagogin außerdem Flüchtlingen und Asylbewerbern aus aller Herren Ländern mit Deutschunterricht.

Die Trauerfeier findet am Freitag, 22. Juli, ab 10 Uhr in der Aussegnungshalle am Poinger Gemeindefriedhof statt.

