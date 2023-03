Marinus Schimpf aus Poing ist Oberbayerns bester Nachwuchs-Landwirt

Von: Armin Rösl

Sie dürfen zum bayerischen Finale: Marinus Schimpf und Magdalena Spicker. © BBV

Marinus Schimpf aus Angelbrechting (Gemeinde Poing) hat den Bezirksentscheid der Landwirtschaftsazubis gewonnen. Jetzt fährt er zum Bayernfinale.

Poing – Jung-Landwirt Marinus Schimpf aus Angelbrechting hat beim Bezirksentscheid des Berufswettbewerbs der Deutschen Landjugend den ersten Platz belegt. Er und die Zweitplatzierte Magdalena Spicker aus Maisach (Kreis Fürstenfeldbruck) vertreten den Bezirk Oberbayern beim Landesfinale am 3. und 4. Mai in Weiden in der Oberpfalz.

Poing: Angelbrechtinger Oberbayerns bester Nachwuchs-Landwirt

Wie der Bayerische Bauernverband mitteilt, mussten die Auszubildenden im Theorieteil des Wettbewerbs fachspezifische Berechnungen sowie Fragen zur pflanzlichen Erzeugung, Tierzucht und Landtechnik bewältigen. Zum zweiten Teil des Wettbewerbs gehörte eine Präsentation zum Thema „Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft“.

Im Praxis-Teil des Bezirksentscheids mussten die angehenden Landwirtinnen und Landwirte ihre Geschicklichkeit und Kenntnisse im Umgang mit landwirtschaftlichen Maschinen unter Beweis stellen und mit ihrem Wissen bei einer Bestimmungsaufgabe überzeugen.



Der Bundesentscheid findet von 19. bis 23. Juni in Rheinland-Pfalz statt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.