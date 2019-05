Der Verein Seite an Seite, der sich um Flüchtlinge kümmert, übt massive Kritik am Polizei-Einsatz in der Asylbewerberunterkunft in Grub. Von „Rambo-Manier“ ist die Rede.

Grub – In „Rambo-Manier“ habe man die Muskeln spielen lassen, wirft der Verein Seite an Seite aus Markt Schwaben, der Geflüchteten hilft, der Polizeiinspektion Poing und der Regierung von Oberbayern vor. Wie berichtet, führten diese amDonnerstag um 5.30 Uhr in der Asylbewerberunterkunft in Grub eine „Begehung“ durch, wie Helmut Hintereder, Leiter der PI Poing, erklärt. Grund dafür seien mehrmalige Verstöße gegen die Hausordnung gewesen, die weder die Verwaltung noch der Sicherheitsdienst lösen konnten.

Beispielsweise übernachteten in der Containeranlage regelmäßig Asylbewerber, die nicht dort wohnen. Dies sei nicht erlaubt, erläutert Hintereder. Vorläufig festgenommen wurde ein Afghane, weil er keine Papiere dabei hatte. Seine Identität sei inzwischen geklärt. Auch fand sich ein vierstelliger Geldbetrag bei einem der Bewohner. Auch hier sah die Polizei Klärungsbedarf. Ergebnis: Das Geld gehörte dem Mann, er „steht in Lohn und Brot und bezieht keine Sozialleistungen“, berichtet Hintereder.

Mit etwa 100 Einsatzkräften war die Polizei vor Ort, damit der Einsatz „schnell beendet ist“ und eventuelle Tumulte, zu denen es bei ähnlichen Einsätzen in der Region gekommen sei, gut in den Griff zu bekommen seien. Dieses Großaufgebot und Auftreten kritisiert Tobias Vorburg, Vorsitzender des Vereins Seite an Seite, als „völlig unverhältnismäßig; nur um zu kontrollieren, ob dort fremde Menschen nächtigen“. Grundsätzlich müsse ein Weg gemeinsam mit der Regierung und den Asylsuchenden gefunden werden, dass Letztere auch über Nacht Besucher haben dürfen. Solch eine „Hauruck-Aktion“, bei der massenhaft Polizisten in aller Früh in die Unterkünfte „rumpeln“, fördere laut Vorburg nicht einen inneren Frieden, sondern „provoziert Eskalationen und schürt Konflikte“.