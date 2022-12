„Maßnahmen haben gefruchtet“: In Poinger Kita stinkt‘s nicht mehr

Von: Armin Rösl

Die Kita wurde 2011 eröffnet. © Johannes Dziemballa

Nach vielen Jahren des üblen Geruchs ist in der Poinger Kinderland-Kita an der Kirchheimer Allee die Luft wieder rein. Die Sanierung ist abgeschlossen, die Ursache des Gestanks behoben.

Poing – Der Gestank ist weg: Die Sanierungsmaßnahmen in der Kinderland-Kindertagesstätte an der Kirchheimer Allee 19 in Poing sind abgeschlossen. Das gab Bürgermeister Thomas Stark in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres bekannt. Wie berichtet, hatte ein Flammschutzmittel, das auf den Linowandbelägen in den Bädern im Erdgeschoss aufgebracht war, für unangenehmen Geruch gesorgt. Nach Auskunft von Gutachtern habe zu keiner Zeit eine gesundheitliche Gefährdung bestanden. Aber: es stank.



Poing: Keine gesundheitliche Gefährdung

„Die Maßnahmen haben gefruchtet: Der Gestank ist weg“, verkündete Stark jetzt in der Sitzung. Der Klebstoff sei entfernt worden.



Für die Bauarbeiten waren die Krippenkinder aus dem Gebäude in das Kinderland-Haus Seewinkel ausgelagert worden. Sie sollen nach Auskunft des Trägers, der Kinderland PLUS gGmbH, im Januar nach und nach zurückkehren. Ab Februar werde die Eingewöhnung der neuen Krippenkinder erfolgen.

„Die Gemeinde Poing möchte die Gelegenheit nutzen und sich recht herzlich bei den betroffenen Eltern für deren Verständnis und deren Geduld bedanken. Außerdem gilt besonderer Dank der Kinderland PLUS gGmbH und den Teams der beiden Kindertageseinrichtungen Kirchheimer Allee und Seewinkel für ihre Kooperationsbereitschaft“, heißt es in der Bekanntmachung der Verwaltung, die in der Dezember-Gemeinderatssitzung verlesen wurde.



Poing: Mehrere Untersuchungen

Über mehrere Jahre hinweg gab es in der Einrichtung die Geruchsbelästigung – lange war die Ursache unbekannt. Ein von der Gemeinde beauftragtes Ingenieurbüro hatte letztendlich über einen längeren Zeitraum hinweg mehrere Messungen und Untersuchungen in der Kita durchgeführt. Im August und Dezember 2020 sowie im Februar 2021 wurden in den Bädern im Erdgeschoss Materialproben entnommen und untersucht. Das Ergebnis: Ursache für den üblen Geruch ist ein Flammschutzmittel, das beim Bau aufgebracht worden war. Die Kita in Modulbauweise wurde im September 2011 eröffnet.

