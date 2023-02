„Mehr Aufgaben, als der Bürger von außen sieht“: Jahresbilanz der BRK-Bereitschaft Poing

Nach Corona wieder zahlreiche Einsätze

3600 Stunden war die BRK-Bereitschaft Poing im Jahr 2022 im Dienst. Nach fast „arbeitslosen“ Corona-Monaten gab es für die Sanitätskräfte wieder einiges zu tun.

Poing – Nach den fast „arbeitslosen“ Corona-Monaten ist die BRK-Bereitschaft Poing seit dem Sommer 2022 „wieder gut ins Schwitzen gekommen“, wie Bereitschaftsleiter Patrick Kessel und sein Stellvertreter Dominik Peters in der Jahresbilanz schreiben. „3600 Stunden waren wir und unsere Sanitäter im Dienst“, berichtet Peters und zählt auf: etwa 1200 Stunden Sanitätsdienste (beispielsweise beim Volksfest), 1600 Stunden im Rettungsdienst, 700 Stunden für Verwaltung, Ausbildung, Öffentlichkeitsarbeit sowie 100 Stunden für den Helfer-vor-Ort (HvO) Dienst. „Die Besonderheit hierbei ist, dass diese 100 HvO-Stunden reine Einsatzstunden sind.“ Die Bereitschafts- und Einsatznacharbeitszeit werde in diesem Falle nicht erhoben.



Poing: Helfer-vor-Ort-Kräfte 93-mal ausgerückt

All diese Zahlen präsentieren Kessel und Peters bei der Jahresmitgliederversammlung. Zum HvO-Dienst konkretisierten die beiden, dass die BRK-Bereitschaft im vergangenen Jahr zu 93 Einsätzen bzw. Notfallpatienten ausgerückt sei und dadurch die Hilfsfrist adäquat verkürzt habe. Im Durchschnitt hätten die HvO-Kräfte knapp über drei Minuten gebraucht, um auszurücken.



„Wir hätten noch viel mehr Einsätze übernehmen können“, sagt Patrick Kessel. Aber die in der Corona-Hochzeit eingeführten, immer noch geltenden verschärften Vorschriften für einen HvO-Betrieb hätten dies nicht möglich gemacht. „Wir hätten an viel mehr Tagen auf Status 2, bedeutet: Einsatzbereit Wache, zur Verfügung stehen können und wollen.“ Eine Änderung dieser speziellen Regelung ist hoffentlich bald in Sicht, so Bereitschaftsleiter Kessel. „Wir und unsere Sanitäter warten nur darauf und entwickeln Konzepte mit anderen HvO-Standorten im Landkreis, um baldmöglichst wieder in den Regelbetrieb wie vor der Pandemie zurückzukehren.“

Die BRK-Bereitschaft Poing freut sich auf neue Mitglieder, betonen die Bereitschaftsleiter Kessel und Peters: „Jeder Interessierte ist bei uns herzlich willkommen – egal ob mit medizinischer Vorausbildung, aus einem Pflegeberuf oder kompletter Neuling. Wir führen persönliche Kennenlerngespräche und schauen, wie der Mensch zu uns passt und wie er sich bei uns engagieren kann.“ Bei der BRK-Bereitschaft gebe es nicht nur Aufgaben am Notfallpatienten, sondern auch beim Blutspendedienst, der Verwaltung, im Lager oder bei der Ausbildung. „Zu einer Bereitschaft gehören mehr Aufgaben, als der Bürger von außen sieht“, sagt Dominik Peters.

