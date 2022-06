S-Bahn in Poing: Mehr Platz und Grün an der Rampe

Von: Armin Rösl

Teilen

Diese Kiesfläche soll begrünt und mit circa 100 Fahrradständern ausgerüstet werden. Außerdem ist geplant, die Busspur zu verändern, inklusive Zebrastreifen. © Dziemballa

Der Poinger Gemeinderat hat eine weitere Umgestaltung an der S-Bahnunterführung beschlossen. Mit mehreren Maßnahmen soll die trostlose Nordseite aufgehübscht werden.

Poing – Auf der Südseite der Fuß- und Radunterführung am Poinger S-Bahnhof ist bereits nachgebessert worden – mit einem Grün-Dreieck mit Bäumen und Blumen am Ende der Rampe an der Bahnhofstraße. Nun soll auch die Nordseite in Angriff genommen werden. Unter dem Titel „Gestalterische Verbesserungen“ des trostlosen Betonbauwerks ist geplant, auch die nördliche Rampe aufzuhübschen. Hierfür hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die vorgestellte Entwurfsplanung zu genehmigen und die Ausschreibung zu starten.

Kiesfläche soll begrünt werden

Dazu gehört in erster Linie die Fläche zwischen Rampe und dem Gebäude, in dem sich Reisebüro, Nagelstudio und ein italienisches Restaurant befinden. Diese Kiesfläche wird begrünt und mit Fahrradständern versehen. Laut Verwaltung werden hier circa 100 Fahrradstellplätze geschaffen. Mehr, als ursprünglich (74 Stück) vorgesehen, informierte Bürgermeister Thomas Stark in der Sitzung.

Im Zuge dieser Neugestaltung, die vermutlich im Herbst erfolgen wird, könnte auch die nördliche Rampe selbst sowie die Busspur zwischen Rampe und Marktplatz umgestaltet werden. Einen endgültigen Beschluss hierzu wird der Gemeinderat noch treffen, zuvor soll der Bauausschuss bei einem Ortstermin sehen, was möglich wäre.

Ein Zebrastreifen könnte kommen

Angedacht ist laut Bürgermeister Stark, die Anordnung der Busse zu ändern und einen Zebrastreifen anzulegen. Damit das derzeit herrschende Durcheinander, wo die Busse ungeordnet parken und Fußgänger und Radfahrer zwischen den Bussen durch müssen, ein Ende haben.

Außerdem werde überlegt, am Ende der nördlichen Rampe ebenfalls ein Grün-Dreieck anzulegen. Die Entscheidung hierfür werde erst nach dem Ortstermin fallen. Hier soll der Bereich abgesteckt werden, wo eine Nachpflanzung möglich wäre.

