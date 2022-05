„Mensch, Du hast Recht(e)!“: Interaktive Ausstellung in Poing

Gegen Rassismus und Diskriminierung

Für zwei Wochen ist im Jugendzentrum Poing die Wanderausstellung „Mensch, Du hast Recht(e)!“ der Bildungsstätte Anne Frank zu sehen. Konzipiert für Jugendliche und junge Erwachsene.

Poing – Ist nichts dabei, zu jemandem „Du Schwuchtel“ zu sagen? Ist es normal, einen Vater und eine Mutter zu haben? Oder zwei Väter? Oder zwei Mütter? Sind Kriegsflüchtlinge (egal, aus welchem Land) Menschen zweiter Klasse? Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus findet oftmals unmerklich im Kleinen statt. Oder durch den Einfluss von außen, von Menschen, die ihre Meinung als die einzig wahre anpreisen. Wie beispielsweise die Corona-Leugner und -Demonstranten, die jeden Donnerstag am Poinger S-Bahnhof stehen. „Da gehen auch viele Jugendliche vorbei, die von den Corona-Leugnern angesprochen werden“, erzählt Christina Tarnikas. Diese würden versuchen, ihre „Wahrheit“ insbesondere bei Jugendlichen zu verbreiten.

Tarnikas ist Sprecherin der Aktionsgruppe Respekt@Poing, die eine interaktive Ausstellung ins Jugendzentrum Poing geholt hat: „Mensch, Du hast Recht(e)!“. Ein mobiles Lernlabor von der Bildungsstätte Anne Frank, das im großen Saal des Jugendzentrums aufgebaut ist. Zielgruppe sind insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene, die an verschiedenen Stationen wie „Wie funktioniert Diskriminierung?“, „Was kann passieren, wenn meine Daten geklaut werden?“, „Memory der Menschenrechte“ und „Was würdest Du tun?“ nicht nur Informationen erhalten, sondern selbst aktiv werden können. Eine Ausstellung für Augen, Ohren, Mund und Kopf. Es gibt Stationen zum Hören, Schreiben und um seine eigene Meinung kundzutun. Stationen, an denen man sich seine Gedanken machen und bislang eingepflanzte Wahrheiten und Meinungen überprüfen kann. Über allem steht die Frage: „In welcher Welt wollen wir eigentlich leben?“

Poing: Aufklärung über Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung

Für Poings Bürgermeister Thomas Stark und Christina Tarnikas ist die Antwort klar: In einer Welt ohne Diskriminierung, in einer Welt des „wertschätzenden Miteinanders“, wie Stark in seinen Begrüßungsworten zur Eröffnung der Ausstellung am Mittwochvormittag sagte. Hiefür sei es wichtig, die Jugend frühzeitig zu sensibilisieren – was mit dem Lernlabor bestens gelinge.



Stark dankte Tarnikas und Respekt@Poing: „Ich bin stolz, dass es in Poing diese Aktionsgruppe gibt.“ Sie hat die Ausstellung hierher geholt, in den nächsten zwei Wochen kann sie im Jugendzentrum besichtigt werden. Nicht nur von Jugendlichen bzw. Schulklassen aus Poing, sondern aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus, lädt Bürgermeister Thomas Stark ein.

Ausstellung offen für Besucher aus nah und fern

Die Wanderausstellung „Mensch, Du hast Recht(e)!“ wurde vor zwei Jahren von der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank mit Unterstützung von „Aktion Mensch“ als Wanderausstellung für den ländlichen Raum konzipiert, um Jugendlichen die Gelegenheit zu bieten, sich auf interaktive Weise mit Rassismus, Diskriminierung und den Menschenrechten auseinanderzusetzen.



Öffnungszeiten

Das Poinger Jugendzentrum (Friedensstraße 3) ist Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 15 bis 21 Uhr geöffnet und Samstag von 15 bis 22 Uhr. Wer (beispielsweise Schulklassen) am Vormittag die Ausstellung besuchen möchte, meldet sich beim Jugendreferat, unter Telefon (08121) 9794-401, -402, oder 403; per E-Mail: generationen@poing.de oder juz@poing.de.

