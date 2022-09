Menschen begeistern: Maria Hodes ist neue Leiterin der Vhs-Außenstelle Poing

Von: Armin Rösl

Maria Hodes leitet seit Anfang September die Vhs-Außenstelle Poing. © Armin Rösl

Maria Hodes hat als Jugendliche Programmhefte der Vhs in ihrer Heimatgemeinde ausgetragen, jetzt leitet die 43-Jährige selbst die Außenstelle Poing. Sie will Menschen begeistern.

Poing – Als Jugendliche hat Maria Hodes in Poing Programmhefte der Volkshochschule (Vhs) ausgetragen und Plakate aufgehängt – ihre Chefin war Hildegard Petschik. Die ist nach über 30 Jahren im Dienste der Vhs vor Kurzem in den Ruhestand gegangen, Maria Hodes ist seit Anfang September ihre Nachfolgerin als Leiterin der Außenstelle Poing. „Es ist ein tolles Haus und eine wunderbare Stelle“, sagt die 43-Jährige nach den ersten zwei Wochen im Dienst. Und das in der eigenen Heimatgemeinde, wo sie aufgewachsen ist und die letzten Jahre in der bilingualen Kindertagesstätte des Kinderlandes gearbeitet hat. Wo sie viele Menschen kennt und sie sich wohlfühlt. Wo sie reinhören möchte, um herauszufinden, „was die Poinger an Kursen interessieren könnte“.



Poing: Vhs-Außenstelle seit Jahrzehnten

Kurse organisieren und koordinieren nennt die Diplompädagogin als eine der wichtigsten Aufgaben als Leiterin. Unterstützt wird sie dabei von Mitarbeiterin Barbara Ehrenstorfer.



Moment mal: Vhs-Außenstelle Poing? Poing hat eine Volkshochschule? „Viele Leute wissen nicht, dass es hier eine Vhs gibt“, erzählt Maria Hodes von Gesprächen. Auf der Titelseite des Programmhefts steht lediglich „Volkshochschule Vaterstetten e.V.“ – sodass auf den ersten Blick kein Bezug zu Poing hergestellt werden kann. Bereits seit Jahrzehnten betreibt die Vhs-Hauptgeschäftsstelle Vaterstetten eine (die einzige) Außenstelle in Poing, die von 1. Februar 1987 bis Ende August 2022 von Hildegard Petschik geleitet wurde.

Zur Außenstelle gehören neben der Gemeinde Poing selbst noch Anzing und Pliening. Im aktuellen Herbst-/Wintersemester werden hier insgesamt 161 Kurse an verschiedenen Standorten durchgeführt, berichtet Hodes. Zentraler Ort der Verwaltung und für viele Kurse ist das Vhs-Gebäude an der Friedensstraße 5, das 2001 eröffnet wurde. Zum Gesamtprogramm hinzu kommen die Kurse der Hauptgeschäftsstelle Vaterstetten. Deren Mitgliedsgemeinden sind Anzing, Grasbrunn, Pliening, Poing, Vaterstetten und Zorneding.



Infotag am 24. September Die Vhs-Außenstelle Poing (Friedensstraße 5) veranstaltet am Samstag, 24. September, einen Infotag. Von 10 bis 13 Uhr können die Räume im Vhs-Haus besucht werden, kann man sich für Kurse anmelden oder Wünsche fürs Sommersemester nennen. Interessenten, die selber einen Kurs anbieten wollen, sind beim Infotag ebenfalls willkommen, sagt Leiterin Maria Hodes. Genau so wie alle, die einfach nur auf einen Kaffee und/oder ein Gespräch vorbeischauen wollen.

Zurück nach Poing: Gesundheitskurse sind am beliebtesten, erzählt Maria Hodes. Das Angebot ist freilich einer Vhs gemäß vielfältig, inklusive Kunst-Seminare, Sprachkurse etc. Wie generell, werden die Kurse überwiegend von Frauen besucht, berichtet die Leiterin und fügt mit einem kleinen Schmunzeln hinzu: „Wir werden versuchen, mehr Männer reinzubekommen.“ Zum Beispiel bei den Senioren, für die es einen eigenen Yogakurs gibt.



Nicht nur, um herauszufinden, was die Poinger interessiert, gehöre für sie als weitere wichtige Aufgabe hinzu: „viel menscheln“, sagt Hodes. Mit Leuten ins Gespräch kommen, Kontakte knüpfen, auch mit anderen Vereinen und Organisationen. „Präsenz zeigen“, sagt sie. Und dabei auch Menschen motivieren, selbst Kursangebote an die Vhs zu machen. „Das Schöne an der Vhs ist: Begeisterte Menschen geben ihr Wissen weiter und begeistern andere Menschen.“

