Menschenkette durch Poing

Auch wenn die Bahnlinie den Ort trennt und Poings neue Pfarrkirche auf der Nordseite steht: Die Gemeinde ist eins. Als Symbol hierfür soll es am Freitag eine Menschenkette geben, die Alt- und Neu-Poing miteinander verbindet.

Poing – Mehrere christliche Vereine und Gruppen (unter anderem Kolpingfamilie, Pfadfinder und Ministranten) haben sich zusammengetan für diese bislang einzigartige Aktion. Am Freitag, 8. Juni, soll um 19 Uhr eine Menschenkette die beiden Ortsteile Poing-Süd und -Nord miteinander verbinden. Der Termin ist nicht zufällig gewählt: am Sonntag, 10. Juni, wird die neue Pfarrkirche an der Gruber Straße geweiht und eröffnet. Damit wird die alte Kirche St. Michael zur Filialkirche. „Die Idee für eine Menschenkette entstand bei einem Verentzungstreffen der christlichen Vereine“, erzählt Sandra Badmann, eine der Initiatoren und Organisatoren. Veranstalter ist die katholische Kirchenstiftung St. Michael. Mit in der Projektgruppe Menschenkette ist auch Thomas Stiegler von der Poinger Kolpingfamilie. Er erläutert den Sinn der Aktion: „Die Eisenbahnlinie trennt Poing geografisch. Dass Poing aber trotz des großen Zuzugs in den vergangenen Jahren eine Gemeinde, eine Gemeinschaft ist, soll mit dieser Menschenkette gezeigt werden.“

Eingeladen mitzumachen sind alle Bürger Poings – egal welcher Herkunft, Konfession, Nationalität, egal welchen Alters. „Miteinander friedlich zusammen leben“ lautet das Motto. Jeder kann sich entlang der Strecke hinstellen, wo er möchte. Als Streckenposten werden an verschiedenen Punkten Pfadfinder stehen. Wer möchte, kann auch kleine Erinnerungsgeschenke mitbringen für denjenigen, der neben ihm in der Menschenkette steht. Während der Aktion werden alle katholischen und evangelischen Kirchenglocken in Poing läuten.

Die neue Pfarrkirche wird am Sonntag geweiht. Der Festgottesdienst beginnt um 9.30 Uhr und wird von Erzbischof Reinhard Marx zelebriert. Anschließend Festzug zum Bauhof (Am Hanselbrunn), wo die weltliche Feier mit Mittagessen stattfindet.