Von: Armin Rösl

Jugendpflegerin Julia Stark. © Armin Rösl

In einer dreiteiligen Mini-Serie stellen wir die Menschen des gemeindlichen Teams Jugendarbeit in Poing vor. Folge 2: Jugendpflegerin Julia Stark.

Poing – Die Pumptrack-Anlage und die ehemaligen Baucontainer als künftiger, selbstverwalteter Jugendtreff am Rande des Volksfestplatzes sind die beiden Großprojekte von Julia Stark in diesem Jahr. Bei beiden bezieht die Jugendpflegerin Jugendliche in die Planung und Umsetzung mit ein. Für den Bau der Pumptrack-Anlage konnten Jugendliche ihre Ideen einbringen, in einer Infoveranstaltung im Jugendzentrum im Herbst wurde das Projekt vorgestellt. In diesem Frühjahr/Sommer wird der Mountainbike-Parcours südlich des Volksfestplatzes gebaut. Für den künftigen Jugendtreff ist Stark derzeit dabei, Jugendliche zu akquirieren, die sich den Treff verwalten und sich darum kümmern.

Julia Stark (28) hat Theaterwissenschaft und Kunstpädagogik studiert und ist auch für die Organisation und thematische Ausrichtung der gemeindlichen Ferienprogramme zuständig. Diese hat sie heuer unter eigene Themen gestellt, in den Osterferien ist es „Kunst und Kultur“. Dazu gehört ein dreitägiger Graffiti-Workshop, bei dem Kinder und Jugendliche die Fuß- und Radunterführung unter der Gruber Straße (bei der neuen Pfarrkirche) gestalten werden. „Dieser Workshop war binnen kürzester Zeit ausgebucht“, erzählt die Jugendpflegerin.



Für den Sommer hat sie eine Jugendbefragung geplant und nach dem Erfolg im vergangenen Jahr wird die „End of Summer Party“ wiederholt, kündigt sie an.

