Mini-Serie „Poings Team Jugendarbeit“: Die Zuhörer in den Schulen

Von: Armin Rösl

Klaus Fischer und Marion Huber. © Armin Rösl

In einer dreiteiligen Mini-Serie stellen wir die Menschen des gemeindlichen Teams Jugendarbeit in Poing vor. Folge 3: Die Schulsozialarbeiter Marion Huber und Klaus Fischer.

Poing – Sie tun etwas, was Lehrkräfte mangels Zeit oftmals nicht tun können: zuhören. Bei Streit mit Mitschülern, bei Problemen zuhause, bei psychischen Belastungen kommen Schülerinnen und Schüler zu Marion Huber oder Klaus Fischer. Die 46-jährige Sozialpädagogin und der 38-jährige Sozialarbeiter sind die Jugendsozialarbeiter an der Grundschule am Bergfeld (Huber) und der Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule (Fischer).



Poing: Vertrauensperson für die Schüler

„Wenn ihr jemanden braucht, der euch zuhört, kommt zu mir“: Mit diesen Worten stellt sich Marion Huber zu Schuljahresbeginn in den Klassen vor. Gleiches gilt für Klaus Fischer, und beide haben – wie die Mitarbeiterinnen des Jugendzentrums – Schweigepflicht. Kinder und Jugendliche können sich vertrauensvoll an sie wenden, auch, wenn es Probleme mit Lehrkräften geben sollte.



Poing: 268 Gespräche in einem Jahr in der Grundschule

Meistens kommen Schülerinnen und Schüler von sich aus zu den Jugendsozialarbeitern, manchmal bitten Lehrkräfte darum, dass Huber oder Fischer ein Gespräch führen mit einem Schüler bzw. einer Schülerin aufgrund auffälligem Sozialverhaltens. Ab und zu melden sich auch Eltern. Manchmal sind es auf den ersten Blick banale Dinge, die Kinder belasten: Wenn zuhause bei den Hausaufgaben keine Ruhe herrscht, weil ein Elternteil mit im Zimmer im Homeoffice arbeitet und/oder ein Geschwisterkind ständig stört, erzählt Marion Huber ein Beispiel.



Poing: 500 Einzelberatungen in Anni-Pickert-Schule

Es gibt auch Kinder, die traurige Anlässe mit den Sozialarbeitern besprechen, etwa wenn jemand aus der Verwandtschaft schwer krank oder gar gestorben ist, oder ein Haustier. Die Kinder und Jugendlichen wissen: Marion Huber und Klaus Fischer hören zu, nehmen sich Zeit, nehmen jeden Schüler ernst.



Im Jahr 2022 hat Huber insgesamt 268 Gespräche aller Art geführt, Fischer circa 500 Einzelberatungen mit Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten sowie Lehrkräften und anderen.

Beide machen außerdem Projektarbeit. Huber in der Grundschule beispielsweise zum Thema Soziales Lernen, um psychosoziale Fähigkeiten zu trainieren und das Klassenklima zu verbessern. Fischer unter anderem Kriseninterventionen, Achtsamkeitstraining und Drogen-/Suchtprävention.



Den Satz „Jugendsozialarbeit an Schulen ist wichtig...“ vollendet Marion Huber mit „..um Dinge zu tun, die Lehrer nicht können, wie Konfliktmanagement; und um das Schulleben schöner zu machen“ und Klaus Fischer mit „...weil es benachteiligten Kindern und Jugendlichen Chancen eröffnet für einen guten Start ins Leben.“

