Vier Uhr früh am S-Bahnhof Poing: Fahrkartenautomat gesprengt – Täter flüchten mit Geldkassette

Von: Armin Rösl

Der gesprengte Automat am Bahnsteig nach München. © Privat

Bislang unbekannter Täter haben am Mittwoch frühmorgens am S-Bahnhof Poing einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Eine von der Polizei sofort eingeleitete Großfahndung blieb erfolglos.

Poing – Gegen 4 Uhr morgens hat es am Mittwoch in Poing laut geknallt: Bislang unbekannte Täter haben einen Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof (Bahnsteig Richtung München) gesprengt. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein, inklusive Hubschrauber, der längere Zeit über Poing kreiste. Ohne Erfolg, die Täter sind geflüchtet mit der Geldkassette, die im Automaten war.

Poing: Mit Böller den Automaten zerstört

Der zerstörte und nach der Spurensicherung eingehüllte Fahrkartenautomat am S-Bahnhof Poing. © Johannes Dziemballa

Ersten Ermittlungen zufolge hatten die Unbekannten mehrere Böller (der Art „China-Böller“) in den Automaten gesteckt. Der durch die Explosion entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt, schreibt das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt im Pressebericht von Mittwochnachmittag.

Aufgrund der Fahndung und der Spurensicherungsmaßnahmen am Bahnsteig und im Gleisbereich musste der Bahnverkehr zwischen Markt Schwaben und Feldkirchen teilweise komplett gesperrt werden. Bis etwa 8.40 Uhr habe es Beeinträchtigungen im S-Bahnverkehr der Linie 2 gegeben, so das Polizeipräsidium. Die Deutsche Bahn hatte einen Schienenersatzverkehr eingerichtet, unter anderem mit mehreren Großraumtaxis.



Erinnerungen an Sprengungen am S-Bahnhof Grub

Es ist nicht das erste Mal, dass in der Gemeinde Poing ein Fahrkartenautomat gesprengt worden ist. Vor fünf Jahren, im Februar 2018, wurden am S-Bahnhof Grub binnen zehn Tagen zwei Automaten in die Luft gejagt – erst jener in Fahrtrichtung München, später der Richtung Poing. Kurze Zeit später konnte die Polizei den Täter fassen: einen damals 22-jährigen Arbeitslosen aus dem Landkreis Straubing.

Zeugen gesucht

Wer sachdienliche Hinweise zur Automatensprengung am Poinger S-Bahnhof geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Erding zu melden, unter Telefon (08122) 968-0.

