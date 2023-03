Mit Steinen: Kinder töten Blesshuhn

Blesshühner am Bergfeldsee in Poing. © DZ

Zwei zwölfjährige Buben haben am Bergfeldsee in Poing ein Blesshuhn getötet – ob dies mit Absicht geschah stehe noch nicht fest, so die Polizei.

Poing- Wie die Poinger Polizei berichtet, hätten die Kinder am Sonntagabend, 19. März, am See Steine auf das Wasser geworfen. Hierbei habe einer der beiden Buben ein Blässhuhn getroffen.

Dieses sei so stark verletzt worden, dass es in der Nacht auf Montag vom zuständigen Jagdpächter von seinem Leiden erlöst werden musste, so die Polizei.

