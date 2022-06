Miteinander in der Manege: Tolle Abschlussgala beim Mitmachzirkus in Poing

Von: Armin Rösl

Kunstvolle Akrobatik am Vertikalseil © Johannes Dziemballa

Mit einer grandiosen Galavorstellung ist der Mitmachzirkus in Poing geendet. Die rund 90 Kinder boten tolle Akrobatik in der Manege und unter der Zeltkuppel.

Poing – Was für eine tolle Abschlussgala! Die rund 90 Kinder, die beim Mitmachzirkus im Pfingstferienprogramm der Gemeinde Poing mitgemacht haben, boten am Samstag eine fulminante Show! Zirkus der alten Schule, der auch heute noch sehr wohltut. Die Mädchen und Buben im Alter von sechs bis zwölf Jahren zeigten Akrobatik zu Boden und in luftiger Höhe unter der Zirkuskuppel.

Mitmachzirkusdirektorin Stefanie Frank mit den Clowns. © Johannes Dziemballa

Von der ersten bis zur letzten der insgesamt gut 120 Minuten merkte jeder Besucher im mit rund 400 Plätzen voll besetzten Zirkuszelt: Die Kinder haben zwar Lampenfieber, aber jede Menge Freude, Selbstvertrauen und Können. Für Letzteres haben in der Zirkuswoche (Dienstag bis Freitag wurde von 9 bis 14 Uhr trainiert) die insgesamt neun Trainerinnen und Trainer des Mitmachzirkus Stefanie Frank gesorgt.

Zirkuschef Danny Brumbach bei der Trapeznummer. © Johannes Dziemballa

Es war schön anzusehen, wie das Team die Mädchen und Buben am Samstag auch in der Manege immer wieder aufmunterte und motivierte. Danny Brumbach, Chef des Circus Carl Brumbach aus Waldkraiburg, zu dem der Mitmachzirkus seiner Lebensgefährtin Stefanie Frank gehört, flüsterte beispielsweise jedem der Mädchen, die aufs hohe Trapez kletterten oder sich das Vertikalseil hochzogen, in den Sekunden davor noch mal Mut zu und gab ihnen ein sicheres Gefühl. So kam es, dass ausnahmslos alle Nachwuchsartistinnen und -artisten tadellose und glänzende Akrobatiknummern ablieferten.



Feuershow. © Johannes Dziemballa

Nicht nur hoch hoben am Trapez, vertikalen Saal und Reifen, sondern auch unten am Boden der Manege: Hula-Hoop- und Bodenakrobatik, Schwebebalkenartistik, Lassoschwingen bei der Cowboy-Show (plus Messerwerfen, das aber überließen die Kinder sicherheitshalber den Chefs Danny Brumbach und Stefanie Frank), Spiele mit dem Feuer inklusive Feuerspucken und -schlucken (Letzteres übernahm einer der Trainer) sowie, klar: Clowns! Von der ersten bis zur letzten Sekunde war zu spüren, das da in nur fünf Tagen eine Zirkusfamilie entstanden ist.



Akrobatik am Trapez. © Johannes Dziemballa

Es waren herrliche zwei Stunden Programm, die Besucherinnen und Besucher (freilich fast ausschließlich Eltern, Großeltern, weitere Verwandte sowie Geschwister der Nachwuchsartisten) jubelten, lachten, staunten und applaudierten zurecht laut und lange. Am liebsten hätte der eine oder die andere wohl selbst mitgemacht – egal, welchen Alters.



Das große Finale. © Johannes Dziemballa

Als am Ende der Vorstellung Zirkusdirektorin Stefanie Frank die Artisten sowie alle Kinder im Zelt fragte, ob ihr Mitmachzirkus (der erstmals in Poing war) nächstes Jahr wiederkommen solle, riefen nicht nur alle Kinder ganz laut „Jaaaaaaa!“, sondern auch der eine und die andere Erwachsene.

