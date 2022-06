Mitmachzirkus in Poing: Nervosität? Ja. Vorfreude? Jaaa!

Von: Armin Rösl

Gut vier Meter über dem Boden schaukelt Linda auf dem Trapez. © Johannes Dziemballa

Rund 90 Kinder trainieren in der ersten Pfingstferienwoche im Mitmachzirkus Stefanie Frank in Poing. Konzentration und Vorfreude bei den Nachwuchsakrobaten sind groß.

Poing – Während die beiden zehnjährigen Linda und Sofia erste Übungen am fliegenden Trapez machen, balancieren links hinter ihnen in einer Ecke des Zirkuszeltes Mädchen auf einem Schwebebalken, während in einer anderen Ecke ein Feuerspucker staunende Mädchen und Buben in die Geheimnisse des Feuerspuckens und -schluckens einweiht. Schräg gegenüber proben die Clowns, draußen vor dem Zelt wird Bodenakrobatik und Hula-Hoop-Artistik geübt, etwas versteckt hinter Wohnwagen schwingen Kinder Lassos für die Cowboy-Show.



Manche der Kinder lernen Feuerakrobatik. © Johannes Dziemballa

Etwa 90 Kinder sind in dieser Woche beim Mitmachzirkus Stefanie Frank auf dem Poinger Volksfestplatz dabei, ein Angebot der Gemeinde Poing im Ferienprogramm. Die Konzentration ist hoch, die Stimmung und Laune bestens. „Das macht total Spaß und wir lernen so viele Sachen“, sagt Cowboy Konstantin (11).



Galavorstellung Die Abschlussvorstellung findet am Samstag, 11. Juni, auf dem Volksfestplatz statt und beginnt um 11 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person (ab drei Jahren).

Danny Brumbach (36) und seine Lebensgefährtin Stefanie Frank (42) vom Circus Carl Brumbach aus Waldkraiburg haben in der ersten Pfingstferienwoche ihr Zelt in Poing aufgeschlagen. Den Circus Carl Brumbach gibt es seit 1846, den Mitmachzirkus seit 15 Jahren. „Die Kinder werden in kurzer Zeit zu Stars“, antwortet Danny Brumbach auf die Frage, was das Schöne sei, mit Kindern zu arbeiten. Sie lernen miteinander Kunststücke und Akrobatik für die große Galavorstellung, die am Samstag um 11 Uhr beginnt. Inklusive einer Pause werde sie etwa zweieinhalb Stunden dauern, sagt der Zirkuschef.



Die Mitmachzirkusmacher: Stefanie Frank und Danny Brumbach. © Johannes Dziemballa

„Am Samstag werden wir bis ins Publikum hochgeschwungen“, erzählen die Trapezkünstlerinnen Linda und Sofia. Gerade hat Danny Brumbach mit ihnen erste Akrobatikübungen am Trapez gemacht, in gut vier Metern Höhe. Angst? „Nein“, antworten die beiden Mädchen. Nervös? „Ja“. Vorfreude? Jaaa!

