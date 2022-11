Mitten in Poing: Autofahrer übersieht Fußgängerin - Zusammenstoß

Am Dienstagabend ereignete sich auf der Gruber Straße in Poing ein Unfall. (Symbolbild)

Auf der Gruber Straße in Poing hat ein Autofahrer (73) eine Fußgängerin (56) übersehen und angefahren. Die Frau wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Poing – Auf der Gruber Straße in Poing hat sich am Dienstagabend ein Unfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Wie die Polizei meldet, hat ein Autofahrer eine Fußgängerin angefahren. Geschehen an der Ampelkreuzung an der Marktstraße. Die 56-jährige Poingerin Fußgängerin hatte Grün und wollte über die Straße gehen. Gleichzeitig bog ein 73-jähriger Autofahrer, der ebenfalls Grün hatte, von der Gruber Straße nach rechts in die Markstraße ab. Dabei übersah der Poinger die Fußgängerin. „Trotz einer sofortigen Bremsung kam es zur Berührung und die Frau kam zu Sturz“, schreibt die Polizeiinspektion Poing in ihrem Pressebericht. Die 56-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

