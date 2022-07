Müllsünder in Poing erwischt: Große Menge Gewerbemüll in Verpackungscontainer - 1400 Euro Strafe

Von: Armin Rösl

Teilen

In Poing sind Müllsünder erwischt worden. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

In Poing sind Müllsünder ertappt worden: Sie hatten an einer Wertstoffinsel zahlreiche Gewerbeabfälle in einen Container für Leichtverpackungen geworfen.

Poing - Die von der Gemeinde Poing beauftragte Detektei hat an einer Wertstoffinsel wieder Müllsünder auf frischer Tat erwischt. Wie das Rathaus berichtet, wurden viele Müllsäcke und Kunststoffwannen voll Gewerbeabfälle (Holz, Dämmung, Kunststoffteile, Lappen, Schrauben etc.) in den Verpackungscontainer geworfen. Teilweise war der Müll getränkt mit auslaufendem Kraftstoff. Aufgrund dessen kam es auch zu einem Feuerwehreinsatz.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Die Gemeinde Poing hat ein Bußgeldverfahren eingeleitet, das Bußgeld und die Entsorgungskosten seien mittlerweile von den Tätern bezahlt worden. Gesamtsumme: über 1400 Euro. Die illegale Müllentsorgung geschah bereits am 6. Februar, wurde von der Gemeinde Poing aber erst jetzt öffentlich gemacht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.