Münchner städtische Wohnungsbaugesellschaften bauen in Poing fast 400 neue Wohnungen

Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften Gewofag und GWG werden im Poinger Neubaugebiet Lerchenwinkel ab Juni zusammen 387 Wohnungen errichten. Ein großer Teil davon im sozialen Wohnungsbau.

Poing – Bei einem gemeinsamem Termin haben die beiden Unternehmen, die zum 1. Januar 2024 zur Münchner Wohnen fusionieren, ihre Pläne für Poing bekanntgegeben.

Im ersten Bauabschnitt werden 157 Wohnungen in zehn Gebäuden errichtet. Von den insgesamt 387 Mietwohnungen würden 156 unter die Einkommensorientierte Förderung (EOF) fallen, die Miete weiterer 91 Wohnungen sei preisgedämpft, die übrigen frei finanziert, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Zum Start des Projekts waren Gewofag-Geschäftsführerin Dr. Doris Zoller und GWG-Geschäftsführer Armin Hagen nach Poing gekommen.



+ Die ersten Häuser im Lerchenwinkel sind bereits bezogen. Im nächsten Abschnitt bauen Gewofag und GWG. © Xaver Lockau

Gewofag und GWG sind Teil der ARGE am Bergfeld, jener Arbeitsgemeinschaft von Investoren und Bauträgern, die seit Start der Neubaugebiete in Poing-Nord für deren Entwicklung und Bebauung verantwortlich ist. Laut Bürgermeister Thomas Stark sei die ARGE seit 50 Jahren in derselben Besetzung. Auch die Gemeinde Poing ist Mitglied, ebenso die Südhausbau, die bereits im Zauber- und im Seewinkel jeweils 33 EOF-Wohnungen realisiert hat und im Lerchenwinkel 60 weitere, die bereits fertiggestellt und bezogen sind. Für diese 60 Wohnungen bewege sich die Miete – je nach Einkommen – laut Bürgermeister Thomas Stark zwischen 6 und 8,50 Euro kalt. Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (kalt) in Poing liegt bei 14,22 Euro (Quelle: www.mietspiegeltabelle.de), der Marktpreis bei Neubauten bei etwa 15 bis 17 Euro.



Poing: Weitere einkommensorientiert geförderte Wohnungen

Für die 60 EOF-Wohnungen der Südhausbau im Lerchenwinkel seien rund 400 Bewerbungen eingegangen, berichtete Stark bei der ARGE-Veranstaltung zum Auftakt des Gewofag/GWG-Projekts. Aktuell gebe es in der Gemeinde Poing eine Warteliste von 502 Bewerbern mit Wohnberechtigungsschein. Eine amtliche Bescheinigung als Nachweis, dass man berechtigt ist, eine mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnung zu beziehen.



Münchner Gewofag und GWG investieren in Poing

Poing ist nicht die erste Kommune außerhalb der Stadtgrenze Münchens, wo Gewofag und GWG tätig sind. Die Gewofag bewirtschaftet seit mehreren Jahrzehnten Wohnanlagen in der Gemeinde Taufkirchen, die GWG in Germering. „Wir wissen natürlich, dass Wohnungsknappheit und hohe Mietpreise keine ausschließlich Münchner Phänomene sind, sondern sich auch im Umland bemerkbar machen“, so GWG-Geschäftsführer Armin Hagen. Um etwas Druck vom örtlichen Wohnungsmarkt zu nehmen, unterstütze man nun Poing, wo Gewofag und GWG erstmals EOF-Wohnungen bauen. Die Fertigstellung aller Wohngebäude der zukünftigen Münchner Wohnen im Lerchenwinkel sei für das Jahr 2026 geplant. Laut eigenen Angaben investiert allein die Gewofag mehr als 100 Millionen Euro in zwei zwei Bauabschnitten in Poing. Der Kostenrahmen für den Bauabschnitt der GWG stehe noch nicht fest.

In dem Neubaugebiet nördlich der Bergfeldstraße entstehen insgesamt rund 800 Wohneinheiten für circa 2000 Menschen. Der Mietpreis von insgesamt etwa 120 Wohnungen soll laut gemeinsamer Pressemitteilung von Gewofag und GWG ca. 20 Prozent unter der ortsüblichen Miete liegen, etwa 300 Wohneinheiten im gesamten Lerchenwinkel haben einkommensgeförderte Mieten.

Poing: Planungen für nächstes Neubaugebiet sollen bald starten

Ein ähnliches Konzept ist für das nächste, dann letzte Neubaugebiet in Poing vorgesehen. Im W8 (Arbeitstitel), das westlich an den Lerchenwinkel angrenzen wird, wird ebenfalls Wohnraum für etwa 2000 Menschen geschaffen. Bürgermeister Thomas Stark kündigte bei der Veranstaltung der ARGE an, dass mit den Planungen für W8 bald begonnen werde. Er bezeichnete mit Blick auf die Entwicklung von Poing-Nord die ARGE als „jahrzehntelange Erfolgsgeschichte“, die einmalig in Bayern sei.

