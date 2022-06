Munich Classical Players: Großer Auftritt in Poing

Von: Susanne Edelmann

Teilen

Die Munich Classical Players sind am Samstag in der Christuskirche zu Gast. © Edelmann

Großes Orchester in der Poinger Christuskirche: Am Samstag, 25. Juni, spielen dort die Munich Classical Players mit ihrem Dirigenten Maximilian Leinekugel.

Poing - Der Vaterstettener Dirigent Maximilian Leinekugel tritt am Samstag, 25. Juni, mit seinem Ensemble „Munich Classical Players“ in der Poinger Christuskirche auf. Die Musiker präsentieren zwei Werke von Wolfgang Amadeus Mozart: seine Serenade Nr. 13, besser bekannt als „Eine kleine Nachtmusik“, sowie sein Divertimento in D. Außerdem kommt das Klarinettenquintett op. 115 von Johannes Brahms zu Gehör. Die beiden Mozart-Stücke zeichnen sich durch ihre heitere, vor Lebensfreude berstende Musik aus und lassen den pointierten Witz und Einfallsreichtum des Komponisten klar erkennen. Demgegenüber steht Brahms’ Klarinettenquintett in h-Moll, welches am Ende seines Schaffens entstand und von Mozart inspiriert ist. Durch die melancholische, bittersüße Stimmung wirkt das Werk wie eine Rückschau auf Brahms’ eigenes Leben.

Interpretiert werden die Werke vom Alinea-Quartett und der Poinger Klarinettistin Lisa Riepl, die seit Jahren auch gemeinsam bei den „Munich Classical Players“ musizieren. Ende 2019 fanden sich die vier jungen Musiker Fanny Schell, Mario Sögtrop, Raphael Schönball und David Fuchs zum Alinea-Quartett zusammen und erproben seither innovative Konzertformate, etwa in Museen, Schulen und Wohngemeinschaften. Konzertreisen führten das preisgekrönte Quartett nach Italien, Frankreich, Großbritannien und Portugal. Auch die mehrfach ausgezeichnete Lisa Riepl reiste für Konzerte bereits durch ganz Süddeutschland und nach Italien. Sie besuchte zahlreiche Meisterkurse und ist Stipendiatin bei „Yehudi Menuhin - Live Music Now“ in Augsburg.

Angehende Profimusiker von vier Musikhochschulen

Die „Munich Classical Players“ wurden 2016 von Maximilian Leinekugel gegründet. Das Kammerorchester besteht aus angehenden Profimusikern verschiedener Musikhochschulen. In Poing war das Ensemble zuletzt 2019 zu hören. Diesmal gastieren sie in der Christuskirche, Gebrüder-Asam-Straße 6. Das Konzert am Samstag, 25. Juni, beginnt um 20 Uhr. Karten zu 20 Euro, 8 Euro (ermäßigt) und 50 Euro (Familientickets) gibt es im Vorverkauf beim Buchladen Poing, unter www.eventbrite.de sowie an der Abendkasse in der Christuskirche nach Verfügbarkeit.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.