Auf dem Gipfel

Eine Dirigentin, die zwei Orchester leitet, ein Moderator, der Mitglied des „Chor des Heimatministeriums ist“, ein Programm, das übers Gipfelglück hinausgeht: So war das Frühjahrskonzert der Musikkapelle Poing.

Poing – Ehrlich: Würde die Musikkapelle Poing mit ihrem Programm „Bergwelten“ auf Tour gehen, würde sie die Hallen füllen und Begeisterungsstürme ernten. So wie am Samstagabend. Was die Hobbymusiker bei ihrem Frühjahrskonzert in der Aula der Anni-Pickert-Schule dargeboten haben, war der Gipfel des Glücks. Klar können die Poinger auch die typisch bayerische Blasmusik, aber sie sind schon lange viel mehr als das. Sie sind schlichtweg ein klasse Orchester, das (Achtung, jetzt wird’s groß, aber dem Können gerecht) gerne auch mal im Münchner Gasteig konzertieren könnte.

Allein schon die Auswahl der Lieder ist außergewöhnlich und grandios: Wer bei „Bergwelten“ an das Kufsteiner Lied und Co. denkt, ist bei der Musikkapelle Poing an der falschen Stelle. Angela Ebmeyer, die etatmäßige, aber zur Zeit in Mutterschutz befindliche Dirigentin, hat noch das Programm auf- und zusammengestellt, Christine Westermair (Leiterin der Jugendkapelle) hat’s übernommen und mit dem Erwachsenen-Orchester einstudiert. Und es am Samstagabend dirigiert, nachdem sie die Jugendkapelle Poing-Gelting durch zwei wunderbare Arrangements mit Lichteffekten („Star Wars: The Last Jedi“ und „The Phantom of the Opera“) geführt hatte. Richtig gelesen: Das Energiebündel Westermair hat in den vergangenen Wochen zwei Kapellen aufs Frühjahrskonzert vorbereitet und dirigiert. Und am Sonntag stand sie mit ihrer Frauen-Band „Blechbixn“ schon wieder in Niederbayern auf der Bühne.

Zurück nach Poing. Berglieder aus bzw. über Japan („Alpine Flower’s Party“), der Schweiz („Eiger“, „Glacier Express“) und dem Schwarzwald („Silva Nigra“) waren dort am Samstagabend zu hören. Mit manch schönem Solo (zum Beispiel Trompete, Xylophon) und ausgefeilten Percussion- und Rhythmus-Elementen. Jedes noch so kleine Geräusch, von der Triangel bis zum Klopfen auf Holz, sorgte für ganzheitlichen Klanggenuss.

Eigentlich müsste jedes einzelne Mitglied der Musikkapelle namentlich genannt und gelobt werden, was den Platz hier aber sprengen würde. Stattdessen die Aussage einer Besucherin (68) aus Regensburg, die regelmäßig in Opern und klassische Konzerte namhafter Ensembles und Musiker geht und die die Musikkapelle Poing das erste Mal live erlebt hat: „Unglaublich, diese Qualität. In München würde man dafür 40 Euro und mehr zahlen.“ In Poing: neun Euro.

Im Preis inbegriffen ist die Moderation. Musikkapellenmitglied Franziskus Posselt führt durch den Konzertabend, erläutert Hintergründe und Geschichten der Lieder und deren Komponisten, angereichert mit netten Anekdoten. Manches Mal verschmitzt lächelnd trägt der 29-jährige Poinger, der gerade in Nürnberg sein Referendariat als Gymnasiallehrer absolviert, die Texte vor. Die hat er selbst recherchiert und geschrieben. „Mir macht es Spaß und mich interessiert es, was hinter den Liedern steckt“, sagt Posselt. Er war vor Kurzem im Fernsehen zu sehen, bei der Starkbierprobe am Nockherberg. Der Poinger ist Mitglied des „Chor des Heimatministeriums“, der mit dem Kabarettisten Maxi Schafroth immer mal wieder auf Tour ist und die beide am Nockherberg (Schafroth als Fastenprediger) Premiere gefeiert haben. Allein schon Franziskus Posselts Moderation ist neun Euro wert.

Für die Zugabe des Frühjahrskonzerts hat Übergangsdirigentin Christine Westermair (nach der Babypause kehrt Angela Ebmeyer zurück) eine besondere Überraschung parat: drei Mitglieder der Musikkapelle hatten in den vergangenen Wochen das Alphornspielen geübt. Zusammen mit ihrem Orchester spielten Annamaria Scherzl, Franziska Ommer und Olaf Kübler das Hochgebirgsinstrument. Um gleich danach wieder in ein ganz anderes Fach zu wechseln, in den Klassikerbereich der Pop- und Rockmusik: „Music (Was My First Love)“ von John Miles war der fulminante Höhepunkt einer einzigartigen Wanderung durch die Berg- und Musikwelten.