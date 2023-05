Musikkapelle Poing feiert 30. Geburtstag bei schönstem Wetter und guter Laune

Jubiläumswochenende

Die Musikkapelle Poing hat am letzten Aprilwochenende ihren 30. Geburtstag gefeiert. Bei bestem Frühlingswetter. Außerdem wurde der neue Proberaum eingeweiht.

Poing - Die Sonne strahlte am Samstag mit den Gesichtern der Verantwortlichen und Mitgliedern der Musikkapelle Poing um die Wette: Bei schönstem Frühlingswetter feierte der Verein seinen 30. Geburtstag und zugleich die Eröffnung des neuen Proberaums an der Gruber Straße 46. Der katholische Pfarrer Philipp Werner gab dem Raum den kirchlichen Segen, anschließend spielte die Musikkapelle in kleiner Besetzung auf dem Platz vor dem Gebäude ein Standkonzert.

+ Pfarrer Philipp Werner segnet den neuen Proberaum. © Johannes Dziemballa

Den restlichen Nachmittag konnten die Besucherinnen und Besucher im Proberaum Musikinstrumente ausprobieren. Am Sonntag wurde das Geburtstagswochenende mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche Seliger Pater Rupert Mayer und einem Weißwurstfrühschoppen im Pfarrheim abgeschlossen.

