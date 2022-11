Musikkapelle Poing ist wieder da - und wie! Fulminantes Rockkonzert in der Schulaula

Herbstkonzert

Nach langer Corona-Zwangspause hat die Musikkapelle Poing wieder ein Konzert gespielt. Titel: „Rock around the clock“. Vorband: Die Bigband der Musikschule Vaterstetten. Beide begeisterten.

Poing – Die Musikkapelle Poing hat sich zusammen mit der Bigband der Musikschule Vaterstetten mit einem großartigen Konzertprogramm „Rock around the clock“ zurück aus der Corona-Zwangspause gemeldet. Die Bigband unter der Leitung von Bernd Kölmel eröffnete das Konzert in der Aula der Poinger Anni-Pickert-Schule mit „Sunny“ von Bob Hebb. Anschließend spielte die Band noch „September“ der Gruppe Earth, Wind & Fire, „Africa“ von Toto und „Street Life“ von Wilton Felder und Joe Sample.



+ Die Musikkapelle Poing mit Dirigentin Angela Ebmeyer. © Volker Fister

Die Musikkapelle Poing startete den 2. Teil mit „Toccata in d-Moll“ von Johann Sebastian Bach, allerdings in einer grandios vorgetragenen Rockversion. Das anschließende „Let me entertain you“ von Robbie Williams verstand die Kapelle als Auftrag an sich selbst und für das Publikum. So animiert entführte das Orchester die Besucher in der voll besetzten Schulaula mit den feurigen Rhythmen von „Fiesta della Costa“ von Luc Gistel nach Spanien, um im Anschluss ebenso rockig mit „Stockholm Waterfestival“ von Luigi di Ghisallo durch die schwedische Hauptstadt zu flanieren.

Getreu dem Motto des Abends verabschiedete sich die Musikkapelle Poing unter der Leitung von Dirigentin Angela Ebmeyer mit dem Titel „Rock around the clock“. Kein Wunder, dass das Publikum nach Zugabe verlangte. Diesen Wunsch erfüllte die Musikkapelle mit „Miss Marple“ und „Everybody needs somebody to love“ der Blues Brothers.



Poing: Leistungsabzeichen für drei Musikanten

Im Rahmen des Konzerts überreichten Alexandra Schupp (Bezirksleiterin des Musikbundes Ober- und Niederbayern, kurz: MON) und Reinhard Tonollo (Vorsitzender der Musikkapelle Poing) Leistungsabzeichen des MON an Elisabeth Deutinger (Bronze, Klarinette), Karl-Heinz Ommer (Silber mit dem Saxophon) und Felizitas Scherzl (Gold an der Klarinette)



Das nächste Konzert der Musikkapelle ist für den 25. März geplant, kündigt Tonollo an. Titel: „Legenden“.

