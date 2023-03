Musikkapelle Poing und Musikschule Vaterstetten bauen gemeinsames Jugendorchester auf

Von: Armin Rösl

V.li.: Reinhard Tonollo (Vorsitzender Musikkapelle Poing), Bernd Kölmel (Leiter Musikschule Vaterstetten), Thomas Stark (Bürgermeister Poing) und Peer Frieß (Vorsitzender Musikschule Vaterstetten). © Johannes Dziemballa

Die Musikkapelle Poing und die Musikschule Vaterstetten bauen ein gemeinsames Jugendorchester auf. Hierfür ist nun eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet worden.

Poing – Nachdem die Musikkapelle Poing bei der Jugendarbeit die jahrelange Kooperation mit der Musikkapelle Gelting aufgekündigt hat (wir berichteten), hat sie zusammen mit der Gemeinde Poing einen neuen Kooperationsvertrag abgeschlossen: mit der Musikschule Vaterstetten. Die übernimmt rückwirkend „ab Januar 2023 die musikalische Leitung der Jugendkapelle Poing“, heißt es im Vertrag. Die Vereinbarung ist zunächst auf ein Jahr angelegt und verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr, wenn keiner der beiden Kooperationspartner kündigt.

Poing: Dirigent wird Max Grasmüller

Dirigent und musikalischer Leiter der neuen Jugendkapelle wird Max Grasmüller sein. Er leitet montags für alle interessierten Nachwuchsbläserinnen und -bläser sowie Schlagzeuger/-innen eine Orchesterprobe – immer von 18 bis 19 Uhr im Untergeschoss des so genannten „Hammergebäudes“ an der Gruber Straße 46. In dem großen Gebäude an der Ecke zur Kirchheimer Allee befinden sich im Erdgeschoss ein griechisches Restaurant und das MVZ Labor Poing. Außerdem war hier die Außenstelle des Corona-Impfzentrums untergebracht. Die Stockwerke darüber stehen seit Jahren leer.



Neuer Proberaum für Musikkapelle Poing

Seit Kurzem hat die Musikkapelle Poing im Hammergebäude eine neue Heimat gefunden: Im Keller befindet sich der neue Proberaum, der gut doppelt so groß ist wie der bisherige im Keller der Anni-Pickert-Schule. Diesen wiederum darf dank der Kooperationsvereinbarung nun die Musikschule Vaterstetten für ihre Unterrichtseinheiten in Poing nutzen.

Reinhard Tonollo, Vorsitzender der Musikkapelle Poing, zeigte sich bei der Vertragsunterzeichnung im neuen Proberaum glücklich darüber, diesen nun nach kleineren Umbaumaßnahmen nutzen zu können: „Wir haben 74 aktive Musikerinnen und Musiker, hier können wir jetzt auch größere Orchesterproben durchführen.“ Die werden in den nächsten Wochen notwendig sein, findet doch am Samstag, 25. März, das Frühjahrskonzert mit dem Titel „Legenden“ in der Aula der Anni-Pickert-Schule statt, und: Am 29. und 30. April feiert die Musikkapelle mit viel Musik ihren 30. Geburtstag. Am 29. April wird der neue Proberaum denn auch offiziell eingeweiht.



Musikschule probt in Anni-Pickert-Schule Poing

Die Räumlichkeiten im Keller des Hammergebäudes habe der Eigentümer zur Verfügung gestellt, informierte Bürgermeister Thomas Stark bei der Vertragsunterzeichnung. Der Gemeinderat wiederum habe beschlossen, die Räumlichkeiten zu mieten und der Musikkapelle bzw. der Musikschule zur Verfügung zu stellen.

