Nach 35 Jahren: Leiterin der Vhs-Außenstelle Poing geht in Ruhestand

Von: Armin Rösl

Vhs-Außenstellenleiterin Hildegard Petschik (li.) mit der jahrzehntelangen Kursleiterin Sylvia Vassilian. © Johannes Dziemballa

Hildegard Petschik hat die Volkshochschule in Poing geprägt wie niemand sonst. Jetzt wurde die Leiterin der Außenstelle in den Ruhestand verabschiedet.

Poing - Hildegard Petschik ist mit gut 35 Jahren die dienstälteste Mitarbeiterin der Volkshochschule Vaterstetten. Jetzt wurde die Leiterin der Außenstelle Poing in den Ruhestand verabschiedet. Sie hat die Vhs, die seit 2001 in einem eigenen Haus an der Friedensstraße untergebracht ist, in Poing geprägt wie niemand sonst.

Bei der Abschiedsfeier mit dabei war die Künstlerin und jahrzehntelange Kursleiterin Sylvia Vassilian. Die Vhs Vaterstetten feierte im vergangenen Jahr 50. Geburtstag.

