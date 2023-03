Nach Brand im Literaturhaus Poing: Alle Bücher müssen weggeworfen werden

Von: Armin Rösl

Zwei Wochen nach dem Brand ist das Literaturhaus weiterhin gesperrt. © Armin Rösl

Nach dem Brand vor zwei Wochen im Literaturhaus Poing müssen alle Bücher weggeworfen werden. In diesen Tagen startet die Grundreinigung der Hütte, die bald wiedereröffnet werden soll.

Poing – In diesen Tagen werden die Reinigungsarbeiten am und im Literaturhaus am Poinger Marktplatz beginnen. Das teilte Bürgermeister Thomas Stark jetzt auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Wie berichtet, hatten Unbekannte am 15. Februar (Mittwoch) am späten Abend in der Holzhütte Bücher angezündet. Glücklicherweise bemerkte ein Passant den starken Rauch und verständigte die Feuerwehr. Die konnte die glimmenden Bücher rechtzeitig löschen und verhinderte so einen Vollbrand des Gebäudes.

Poing: Schadenshöhe rund 8000 Euro

Die Hütte ist dennoch derzeit völlig unbrauchbar und muss grundgereinigt werden. Laut Stark sind sämtliche Bücher beschädigt, weshalb alle weggeworfen werden müssten. Zwar könne die Schadenshöhe noch nicht abschließend geschätzt werden, aber: „Wir gehen derzeit von circa 8000 Euro aus“, so der Bürgermeister. Die Kosten für die Entsorgung und Grundreinigung würden sich auf etwa 3500 Euro belaufen.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tätern. Für sachdienliche Hinweise hat die Gemeinde Poing – auf Vorschlag des Gemeinderates – eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Zu melden bei der Polizeiinspektion Poing, unter Telefon (08121) 9917-0.

Gemeinde Poing lobt Belohnung in Höhe von 500 Euro aus

Wann das Literaturhaus (eine Tauschmöglichkeit für Bücher, rund um die Uhr) wieder geöffnet werden kann, steht noch nicht fest. Bürgermeister Thomas Stark sagt: „Ziel ist es, das Literaturhaus so schnell wie möglich wieder zur Nutzung zur Verfügung stellen zu können.“ Hierfür muss allerdings bei Null begonnen werden, sprich: Die Hütte muss wieder mit gut erhaltenen Büchern bestückt werden. „Wir werden sehr gerne wieder Bücherspenden entgegennehmen“, sagt Stark. Wo und wann, werde zu gegebener Zeit kommuniziert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Für die Inneneinrichtung nach der Grundreinigung benötige die Gemeinde keine Unterstützung: „Das übernehmen die Fachleute aus unserem Baubetriebshof“, so der Bürgermeister. Im gleichen Atemzug bedankt er sich bei allen Poinger Bürgerinnen und Bürgern, die nach dem Brand ihre Hilfe auf unterschiedlichste Weise angeboten haben. „Für uns ein Zeichen, wie sehr das Literaturhaus von den Poingern angenommen wird und dass es sich auf jeden Fall lohnt, es zeitnah wieder aufzubauen.“



In der Februar-Sitzung des Gemeinderates, am Tag nach dem Brand, kam die Frage auf, ob das Literaturhaus künftig per Videokamera überwacht werden sollte. Bürgermeister Stark sagte jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass dies derzeit geprüft werde.

