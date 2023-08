Nach Brand: Kacheltausch an Poings Pfarrkirche

Von: Armin Rösl

Teilen

Die meisten Kacheln können wiederverwendet werden. © Armin Rösl

Wenn alles nach Plan läuft, soll die Fassade von Poings Pfarrkirche im Winter nach dem Brand wieder vollständig und instandgesetzt sein. Die Arbeiten hierfür haben jetzt begonnen.

Poing - Ein Jahr nach dem Brand an der Ostfassade am 8. Juli 2022 haben jetzt die Sanierungsarbeiten an Poings Pfarrkirche Seliger Rupert Mayer begonnen. Die beschädigten Kacheln wurden abgenommen, laut Ordinariat können die meisten der durch den Brand in Mitleidenschaft gezogenen Keramikkacheln gereinigt und wiederverwendet werden. Für den kleinen Teil der Kacheln, die zerstört wurden, gebe es Ersatz.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Die tatsächliche Schadenshöhe ist noch unklar, da die Unterkonstruktion noch auf mögliche Schäden untersucht wird. Beim Abflämmen von Unkraut nahe der Fassade hatte zunächst das dortige Holz Feuer gefangen, die Flammen stiegen rasch nach oben. Beschädigt wurden auch die Platten aus Naturstein im Sockelbereich, die dem Ordinariat zufolge erneuert werden müssen. Geplant sei, die Sanierung noch vor dem Winter abzuschließen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.