Nach dem Busunfall in Poing: „Der Schock sitzt immer noch tief“ - Vater spricht von „1000 Schutzengeln“

Nach einem Unfall mit dem Linienbus in Poing berichtet die betroffene Familie von ihren Erlebnissen und Gefühlen - und bedankt sich bei der Polizei.

Poing – Um ein Haar hätte der Linienbus seine Frau erwischt, niemand weiß, wie das ausgegangen wäre. Wie durch ein Wunder rammte der Bus das Auto zum Glück nur wenige Zentimeter neben seiner Frau, berichtet ihr Mann zwei Tage nach dem Unfall in der Blumenstraße (zwischen Ampel und Seerosenstraße). Im Wagen, der in einer Parkbucht abgestellt war, saßen die beiden Kinder (sechs und sieben Jahre alt). „Der Schock sitzt immer noch tief“, erzählt der Poinger am Mittwoch.



Poing: Betrunkener Busfahrer verursacht Unfall

Wie berichtet, ist am Montag, gegen 16.15 Uhr, ein MVV-Regionalbus in der Blumenstraße gegen ein Auto gefahren. Zur gleichen Zeit war die 40-jährige Poingerin gerade dabei, ihre Kinder im Auto anzuschnallen, weshalb eine Tür offenstand.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 64-jährige Busfahrer betrunken war: Laut Pressebericht der Polizeiinspektion Poing hatte der Atemalkoholtest einen Wert von über 1,1 Promille ergeben. Hier liegt der Polizei zufolge die Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Der Busfahrer musste seinen Führerschein abgeben, er wird sich laut Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholgenuss verantworten müssen. Im Bus saßen acht Fahrgäste. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf 6500 Euro geschätzt.

Anwohner berichtet über Fahrverhalten in Blumenstraße

Ihren Namen möchte die Familie nicht in der Zeitung lesen. Die Eltern möchten sich aber auf diesem Wege bei den Polizisten bedanken, die zur Unfallaufnahme gekommen waren. „Sie haben sich ganz rührend um die Kinder gekümmert“, erzählt der Vater. Die Mädchen waren nach dem Unfall verschreckt und haben geweint, um sie abzulenken und zu trösten, durften sie sich ins Polizeiauto setzen.



Seine Frau und die Kinder hätten 1000 Schutzengel gehabt, sagt der Poinger. Ihm selbst sei etwas ähnliches an fast gleicher Stelle in der Blumenstraße ebenfalls schon passiert: Als er am Auto stand, prallte ein anderes, das auf der Blumenstraße unterwegs war, dagegen. Auch hier passierte zum Glück nichts. „Von wegen Tempo 30“, sagt der Mann, der mit seiner Familie am Abschnitt der Blumenstraße zwischen Ampelkreuzung und Seerosenstraße wohnt: „Hier wird immer gerast.“

