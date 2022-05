Nach dem Kulturpreis Poing ist vor dem Kulturpreis: Bewerbungsphase 2022 gestartet

Von: Armin Rösl

Teilen

Bei der Preisverleihung wurden Werke der Künstlerin und Preisträgerin Natalja Herdt gezeigt. © Johannes Dziemballa

Erst vor Kurzem hat die Gemeinde Poing erstmals ihren mit 2000 Euro dotierten Kulturpreis verliehen. Jetzt ist schon die Bewerbungsphase für den Kulturpreis 2022 eröffnet.

Poing - Vor gut einer Woche erst hat die Gemeinde Poing erstmals ihren Kulturpreis vergeben – die mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung erhalten hat die Künstlerin Natalja Herdt. Offiziell erhielt sie den „Kulturpreis 2021“, die Verleihung mit Feier war wegen Corona im vergangenen Jahr aber nicht möglich. Dies wurde in einer der Werkstatthallen der Bayerischen Staatsoper in Poing nachgeholt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Jetzt läuft bereits die Bewerbungsphase für den Kulturpreis 2022, teilt Kulturreferentin Birgitta Nagel mit. Bewerbungen bzw. Vorschläge können bis 31. Juli beim Kulturamt der Gemeinde Poing eingereicht werden. Entweder persönlich oder per Post an Kulturamt Gemeinde Poing, Kennwort: Kulturpreis 2022, Rathausstraße 3, 85586 Poing; oder per E-Mail an: kultur@poing.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.