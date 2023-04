Nach drei Jahren Pause: Aubergler Poing spielen wieder Theater

Von: Armin Rösl

Teilen

Die Proben für „Die drei Eisbären“ laufen. © Aubergler Poing

„Die drei Eisbären“ heißt die bayerische Komödie, die die Theatergruppe des Trachtenvereins Aubergler Poing spielen wird. Premiere ist am 13. April, der Vorverkauf läuft.

Poing - Nach drei Jahren Corona-Zwangspause steckt die Theatergruppe des Trachtenvereins Aubergler Poing wieder mitten in den Proben für ein Theaterstück. Ab dem 13. April spielt die Gruppe die Komödie „Die drei Eisbären“ von Maximilian Vitus. Erstmals finden die Aufführungen in der Aula der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße (neben dem Rathaus) statt.

Die Termine: Donnerstag bis Sonntag, 13. bis 16. April, sowie Freitag und Samstag, 21. und 22. April. Beginn ist um 19.30 Uhr, außer am Sonntag, dann schon um 16 Uhr, teilt der Trachtenverein mit. Einlass ist immer eine Stunde vor Spielbeginn. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Karten gibt es im Vorverkauf im Buchladen im City Center oder an der Abendkasse.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

„Die drei Eisbären“ sind die drei Brüder Peter, Pauli und Juliander auf einem abgelegenen Bauernhof, die überhaupt kein Interesse am weiblichen Geschlecht zeigen. Bis ein Findelkind und eine junge Magd auf den Hof kommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.