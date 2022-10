Nach drei Jahren wieder da: Akkordeonorchester Poing spielt Konzert

Von: Armin Rösl

Teilen

Das Akkordeonorchester accordeonissimo mit der Vorsitzenden Anita Engelhard (3.v.li.). © dul

Das Poinger Akkordeonorchester accordeonissimo spielt am 8. Oktober ein Konzert in der Seerosenschule. Der erste große Auftritt nach drei Jahren.

Poing – Zwei gute Nachrichten vom Poinger Akkordeonorchester accordeonissimo: Während der Corona-Pandemie sind alle Mitglieder dem Verein und dem Orchester treu geblieben, auch wenn in Zeiten der Lockdowns keine Proben und Treffen möglich waren. Zweitens: Am kommenden Samstag, 8. Oktober, spielt accordeonissimo das erste Konzert seit drei Jahren. In der Aula der Seerosenschule (Seerosenstraße 19, Schulzentrum Poing-Nord), Beginn ist um 19.30 Uhr. Titel: „Europe in Concert“.



Poing: „Europe in Concert“

„Wir haben zusammengehalten“, sagt Vereins-/Orchestergründerin und Vorsitzende Anita Engelhard über die vergangenen Jahre der Corona-Pandemie und aller damit einhergegangenen Einschränkungen. Der Verein habe rund 30 Mitglieder, knapp 20 spielen im Orchester. Das zeigt seit der Gründung im Jahr 2006, was eine Ziehharmonika so alles kann. Von Klassik über Volksmusik bis hin zum Pop.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Einen Querschnitt bietet das Orchester bei seinem Konzert am Samstag: 13 Stücke wird es spielen, darunter „Maxglaner“ von Tobi Reiser, „Beautiful Seeress“ (Herbert Pixner), „Ungarischer Tanz No. 6“ (Johannes Brahms) und ein „Best of Abba“. Der Großteil der Stücke wurde vom accordeonissimo-Dirigenten Martin Sigl arrangiert, der auch den Abend moderieren wird, kündigt Vorsitzende Anita Engelhard an.



Der Eintritt zum Konzert beträgt zehn Euro, Karten gibt es an der Abendkasse. Kinder bis zwölf Jahren haben freien Eintritt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. „Wir freuen uns sehr auf das Konzert – und auf viele Besucher!“, sagt Engelhard.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.