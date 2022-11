Großes Bauvorhaben: Weltmarktführer will nach Poing und zwar „so schnell wie möglich“

Von: Armin Rösl

Auf dem ehemaligen Océ-Parkplatz (hinter den Sträuchern) will Palfinger einen Flagshipstore errichten. © Armin Rösl

Das Kranunternehmen Palfinger aus Österreich, eigenen Angaben zufolge Weltmarktführer, will in Poing einen neuen Standort errichten. Jetzt wurden die Pläne erstmals vorgestellt.

Poing – Alles auf Anfang beim Gewerbe-Filetgrundstück an der Gruber Straße in Poing: Statt eines großen Büro- und Verwaltungsgebäudes mit Boardinghouse soll auf dem ehemaligen Océ-Parkplatz ein Vorzeigeobjekt der Firma Palfinger entstehen: ein „Flagship-Store für die ganze Welt“, wie es Christian Garneyer in der jüngsten Gemeinderatssitzung nannte. Er, ein weiterer Vertreter der Palfinger-Geschäftsführung sowie der für das Projekt verantwortliche Architekt präsentierten in der Sitzung das Vorhaben. Der Gemeinderat stimmte dem einstimmig zu – der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird entsprechend geändert. Damit hat die in Bergheim bei Salzburg ansässige österreichische Firma den ersten und zugleich wichtigsten Schritt geschafft.

Poing: Firmenvertreter erläutern im Gemeinderat das Vorhaben

Laut Garneyer ist Palfinger „weltweit die Nummer 1 für Kran- und Hebelösungen“. Der Schriftzug „Palfinger“ des börsennotierten Technologie- und Maschinenbauunternehmens ist gefühlt auf jedem Kranarm zu sehen, der auf einem Lastwagen montiert ist. Der Bau in Poing werde als Münchner Standort „das globale Eingangstor der Firma Palfinger“, sagte Garneyer. Die Nähe zum Flughafen, zur Autobahn, zur Stadt München mit S-Bahnanbindung – all das machten den Standort attraktiv. In ihren Ausführungen machten Christian Garneyer sowie Robert Laimer und Architekt Karl Hobiger mehrmals deutlich, wie sehr Palfinger das Projekt hier umsetzen wolle. „So schnell wie möglich“, antwortete Laimer auf eine Nachfrage aus dem Gemeinderat.



Vormaliges Konzept „Offsite Poing“ ad acta gelegt

Auf dem ehemaligen Parkplatzgelände, das seit zwölf Jahren brach liegt, war bislang von einem Investor das Projekt „Offsite Poing“ geplant – mehrere Gebäude als Büro- und Verwaltungsstandort mit Boardinghouse. Dies sei aber, insbesondere durch die Corona-Pandemie und dem damit einhergegangenen verstärkten Homeoffice, nicht mehr zu vermarkten gewesen, berichtete Bürgermeister Thomas Stark (parteilos) von Gesprächen mit dem bisherigen Investor. Der habe mit der Firma Palfinger nun einen anderen Interessenten für das Grundstück gefunden.



Poing: zwei Bürotürme und eine Halle geplant

Am neuen Standort in Poing sollen nach Aussagen von Garneyer und Laimer zwei Bürogebäude (jeweils Erdgeschoss plus vier Obergeschosse) errichtet werden, zwischen denen eine große Halle sein wird. Für Montage, Reparaturwerkstatt, Entwicklung und Ausstellungen. Insgesamt werden zum Start rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sein, die Hälfte davon von Palfinger Deutschland, die andere aus dem Hauptsitz in Bergheim. Vor allem die Bereiche Forschung und Entwicklung sollen aus der Zentrale nach Poing ziehen. Außerdem werde es mehrere Ausbildungsplätze geben. Im Flagship-Store würden außerdem Hausmessen, Konferenzen, Präsentationen und Veranstaltungen stattfinden, kündigten die Vertreter der Geschäftsführung an.



Unternehmen will Vorhaben schnell realisieren

Architekt Karl Hobiger erläuterte in der Gemeinderatssitzung die einzelnen Gebäude und deren Bauweise. Unter anderem sei auf dem kompletten Dach der Halle eine Photovoltaikanlage vorgesehen und es werde eine Wärmepumpe errichtet. Damit, so Hobiger, würden ungefähr 50 Prozent an Energie eingespart.

Auf Nachfrage von Gemeinderat Wolfgang Spieth (FDP) zum erwartenden Verkehrsaufkommen auf der Gruber Straße antworteten die Vertreter von Palfinger, dass ein vom Unternehmen beauftragtes und bereits fertiggestelltes Verkehrsgutachten zu dem Ergebnis komme, dass „der Verkehr flüssig bleibt“. Bürgermeister Thomas Stark ergänzte, dass man mit deutlich weniger Verkehr („etwa ein Zehntel“) rechne als beim ursprünglich geplanten Projekt der Büro- und Verwaltungsgebäude mit Boardinghouse.

