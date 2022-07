Nachhaltig bauen, sanieren, leben: 1. Poinger Klimatage am Wochenende

Von: Armin Rösl

Am Wochenende finden die 1. Poinger Klimatage statt. © Armin Rösl

Zum ersten Mal finden am Wochenende die Poinger Klimatage statt. Am Samstag auf dem Marktplatz, am Sonntag im Bauzentrum. Alles gratis, überall gibt‘s viele Infos und mehr.

Poing – Der Zeitpunkt ist zufällig, aber gut gewählt: An diesem Wochenende (Samstag und Sonntag) finden die ersten Poinger Klimatage statt. An einem Wochenende, für das wieder überdurchschnittlich hohe Temperaturen vorhergesagt sind und in Zeiten, in denen die Klimakrise die Welt beschäftigt. Antworten auf mögliche Fragen wie „Wie lässt sich nachhaltig sanieren oder bauen?“ und „Wie kann man den Alltag klimagerecht gestalten?“ soll es am morgigen Samstag und am Sonntag geben.



Poing: Infos, Biergarten, Musik und Aktionen am Marktplatz

Die Klimatage sind eine Aktion der Gemeinde und des Bauzentrums Poing. Am gestrigen Donnerstag wurde dort das Programm in einer Pressekonferenz vorgestellt. Der erste Teil der Klimatage findet am morgigen Samstag am Poinger Marktplatz statt. Von 11 bis 17 Uhr geben unter anderem Experten Tipps in Sachen Photovoltaik, ökologischer Garten und E-Mobilität. Elektrofahrzeuge kann man nicht nur ansehen, sondern auch testen.



Für das leibliche Wohl der Besucher wird am Marktplatz ein Biergarten des Bergfeldbräu aufgebaut sein, die Jazz-Band Isarthoren spielt live Musik.

Poing: Unverpackt-Laden und Repair-Café

Des Weiteren wird sich der neu eröffnete Poinger Unverpackt-Laden präsentieren und es wird – nach langer Corona-Zwangspause – wieder das Poinger Repair-Café geben. Erstmals nicht im Jugendzentrum, sondern unter freiem Himmel am Marktplatz. Hier kann jeder unter Anleitung und Hilfe von Ehrenamtlichen kaputte Alltagsgegenstände reparieren. Das alles bei Café-Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen (wer kurzfristig einen Kuchen spenden und vorbeibringen möchte, kann dies gerne tun, so die Veranstalter). Kleiner Tipp: Interessierte sollten vorab am Marktplatz vorbeischauen, ob für ihren reparaturbedürftigen Gegenstand auch der richtige Reparaturkünstler da ist – falls ja, anschließend den Gegenstand von zuhause holen für die gemeinsame Reparatur am Marktplatz.

Zweiter Tag in Bayerns größter Eigenheimausstellung

Der zweite Tag findet im Bauzentrum Poing in Grub statt, der größten Eigenheimausstellung Bayerns. Hier ist am Sonntag, 24. Juli, von 10 bis 17 Uhr Tag der offenen Tür mit kostenlosem Eintritt. Zwischen 12.30 und 16 Uhr werden von unabhängigen und staatlich anerkannten Energieberatern geführte Touren durch ausgewählte Musterhäuser angeboten – mit den Themen „Nachhaltiges Bauen“, „Energieeffizienz“ und „Zukunft Wohnen“. Zusätzlich gibt es im Technologiepavillon im Eingangsbereich des Bauzentrums einen Vortrag zu „klimaeffizientes Bauen“; Beginn ist um 14 Uhr.



Unabhängig von Führungen und Vortrag können die Besucher die rund 60 Musterhäuser kostenlos besuchen und sich direkt bei den Herstellern über die jeweilige Bauweise informieren.



Das detaillierte Programm steht auf www.poing.de.

Benjamin Simonsen