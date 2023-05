Nacht der Lichter in Poings Pfarrkirche: Erinnerungen an NS-Widerstandskämpfer

Von: Armin Rösl

Lichtinstallation in Poings Pfarrkirche. © Johannes Dziemballa

Mit einer eindrucksvollen „Nacht der Lichter“ ist in Poings Pfarrkirche eine Ausstellung über den NS-Widerstandskämpfer Walter Klingenbeck eröffnet worden. Zu sehen bis Ende Mai.

Poing - In Poings katholischer Pfarrkirche Seliger Pater Rupert Mayer ist eine Ausstellung über das Leben von Walter Klingenbeck zu sehen. Am späten Freitagabend wurde sie mit einer „Nacht der Lichter“-Aktion für die Firmlinge präsentiert. Die Lichtinstallationen hatte Mesner Simon Bauer aufgebaut, Organist Simon Bauer (der tatsächlich den gleichen Namen hat) und Arne Bauer (ja, noch ein „Bauer“ – allesamt nicht miteinander verwandt) am Schlagzeug haben die Ausstellungseröffnung musikalisch eindrucksvoll begleitet.

Lichtinstallation in Poings Pfarrkirche. © Johannes Dziemballa

Walter Klingenbeck (1924-1943) war ein jugendlicher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Wegen angeblichen Hochverrats wurde er im Alter von 19 Jahren verhaftet und in Stadelheim hingerichtet. Er hatte unter anderem an etwa 40 Gebäuden in München mit schwarzem Altöl große V-Zeichen („Victory“) gemalt. Ein Zeichen, mit denen der Sieg der Alliierten angekündigt werden sollte.

Ausstellung über Walter Klingenbeck. © Johannes Dziemballa

Auf mehreren Stellwänden wird in Poings Pfarrkirche an das Leben von Walter Klingenbeck erinnert. Er ist, im Unterschied etwa zur Weißen Rose, als Widerstandskämpfer weitgehend unbekannt. Obwohl die Aktionen seines Kreises vor denen der Gruppe Weißen Rose um Hans und Sophie Scholl stattfanden. Der Klingenbeck-Kreis hatte ebenfalls Flugblätter gegen das NS-Regime verbreitet.

