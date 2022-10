Nächste Nachbesserung: S-Bahnhof und dessen Unterführung in Poing werden zum Aprilscherz

Baumaßnahme

Von Armin Rösl schließen

Am S-Bahnhof Poing wird wieder nachgebessert: Am Bahnsteig Richtung München soll eine Kiesfläche verschwinden. Nicht die erste Maßnahme seit Eröffnung der Unterführung im April 2020.

Poing – Die im April 2020 eröffnete Fuß- und Radunterführung am S-Bahnhof Poing sowie die Sanierung der Bahnsteige scheinen sich immer mehr zu einem dauerhaften Aprilscherz zu entwickelten. Schon zwei Monate nach der Eröffnung gab es Bauschäden an einer Treppe, drei Monate nach der Eröffnung diskutierte der Gemeinderat erstmals über Nachbesserungen am Bauwerk. Weil dieses sehr wuchtig sowie beton- und asphaltlastig ist. Ein Ergebnis der Diskussionen: Nur ein Jahr nach der Eröffnung wurde ein Teil des Asphalts der Rampe auf der Südseite (Bahnhofstraße) wieder aufgerissen, um dort eine Grüninsel mit Bäumen und Blumen anzulegen. Damit wenigstens ein bisschen Farbe ins große Grau kommt. Die Rampe misst an ihrer breitesten Stelle 48 Meter.

+ S-Bahnhof Poing mit Unterführung. © Daniel Wieczorek

In weiteren Beschlüssen im Sommer dieses Jahres hat der Gemeinderat entschieden, dass auch auf der Nordseite umgestaltet werden soll. Die noch kahle Fläche östlich der Rampe (hin zum Gebäude mit italienischem Restaurant, Reisebüro und Nagelstudio) wird begrünt und mit rund 100 Fahrradstellplätzen versehen. Außerdem soll die Busspur zwischen S-Bahnhof und Marktplatz verändert und verbessert werden. Dies alles ist für nächstes Jahr geplant.



Kommentar: Poing braucht mehr Mut und Farbe Die im April 2020 eröffnete neue Fuß- und Radunterführung am S-Bahnhof ist hässlich. Da gibt es kein Drumherumreden. Zugegeben: Es ist ein Zweckbau. Aber selbst diesen kann man schön gestalten. Oder zumindest hinterher etwas bunter machen. Wie es vor Jahren an der Ostfassade des Park-& Ride-Gebäudes mit einem großen, farbenfrohen Wandbild geschehen ist.

Warum klappt das mit den langen, grauen, kahlen Wänden der Unterführung nicht? Die Gemeinde Poing gibt Geld aus für Nachbesserungen hier und dort, beinahe wäre man geneigt zu sagen: Hätte man die Unterführung doch von Anfang an besser geplant. Dieser Zug aber ist abgefahren. Der bei der Kommunalwahl 2020 neu gewählte Gemeinderat inklusive Bürgermeister Thomas Stark (parteilos) muss ausbaden, was die Vorgänger entschieden haben. Immerhin versucht der jetzige Gemeinderat (in dem auch noch einige der damaligen Entscheidungsträger sitzen) nachzubessern – wie mit der Grüninsel auf der Süd-Rampe.

Dieser Flickenteppich aber ist zu wenig. Wenn die Gemeinde schon Geld ausgibt, dann muss sie (und der Gemeinderat) sich endlich ans große Ganze trauen: Kunstwerke an die Wände! Farbe an die Wände!

Vorschlag: Eine Wand gehört Jugendlichen für Graffiti (unter Anleitung), auf einer anderen Wand dürfen professionelle Künstler tätig sein. Poing braucht mehr Farbe – und mehr Mut. Armin Rösl

Schon bald bessert die Gemeinde Poing auch am Bahnsteig in Richtung München nach. Wie Bürgermeister Thomas Stark (parteilos) in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gab, werde der dortige Kiesstreifen mit Pflastersteinen befestigt, damit der Bahnsteig breiter wird. Die Deutsche Bahn hatte im Zuge der Sanierung und des barrierefreien Ausbaus des S-Bahnhofs die Bahnsteige neu gepflastert – auf der Nordseite aber Kiesflächen übrig gelassen. Dies bemängelte Bürgermeister Stark, wenngleich laut Auskunft der Bahn die Bahnsteige die vorschriftsmäßige Mindestbreite von 2,50 Metern hätten. Dass dennoch eine Kiesfläche freigelassen wurde, nannte Stark in der Gemeinderatssitzung „einen Schildbürgerstreich“.

Damit Pendler am Bahnsteig mehr Platz haben, habe die Gemeinde Poing bei der zuständigen DB Station & Service AG angefragt, was eine Nachpflasterung inklusive Versetzen von Leuchten und Werbetafeln kosten würde. Die Antwort laut Stark: rund 40 000 Euro netto. Auf Hinweis und Vermittlung von Gemeinderatsmitglied Valentin Mágori (FWG) habe die Gemeinde Poing entsprechende Gespräche führen können und den Auftrag zur Nachbesserung erteilt. Vorerst auf eigene Kosten. Poings Bürgermeister kündigte an, mit der Bahn und dem bayerischen Verkehrsministerium über eine Kostenbeteiligung verhandeln zu wollen.



Apropos Bahn: Die hätte eigenen Angaben zufolge eigentlich schon Ende 2021 die neue Rampe für einen barrierefreien Zugang zum Bahnsteig Richtung München fertigstellen wollen. Wegen „Kapazitätsmangels“ (Auskunft der Bahn) sei dies nicht möglich gewesen – weshalb es seit der Eröffnung der Unterführung im April 2020 keinen barrierefreien Zugang zum Bahnsteig Richtung München gab. Fertig und freigegeben wurde die Nord-Rampe erst: im April 2022.

