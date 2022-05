Nächtliche Schlangenlinien mit hohen Promillewerten

Von: Robert Langer

Die Polizei zog im Landkreisnorden Alkoholsünder aus dem Verkehr. © Friso Gentsch

Die Werte des Alkotest lagen einmal bei knapp drei Promille, beim zweiten Fall bei knapp zwei Promille. Zwei Alkoholfahrten beschäftigten die Polizei im nördliche Landkreis Ebersberg. Zudem werden Zeugen gesucht, weil es an einem Fahrzeug Unfallspuren gibt.

Pliening/Poing - Am Freitag, 22. Mai, gegen 23.50 Uhr, informierte eine aufmerksame Pkw-Fahrerin die Polizeiinspektion Poing darüber, dass in der Gruber Straße in Poing ein Renault Zoe in Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer wurde kurze Zeit später durch eine Streifenbesatzung angehalten und kontrolliert. Sofort nahmen die Polizeibeamten einen deutlichen Alkoholgeruch beim Renault-Fahrer wahr. Daraufhin wurde bei diesem ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von knapp drei Promille ergab.

Zeugin informiert Polizei

Die Polizeibeamten ordneten eine Blutentnahme an. Diese fand wenige Zeit später auf der Polizeidienststelle Poing statt. Nach der erforderlichen Sachbearbeitung wurde der alkoholisierte 54-jährige Mann wieder entlassen. Den Verkehrssünder erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Seinen Führerschein musste er natürlich abgeben.

Führerschein eingezogen

In der gleichen Nacht ein weiterer Vorfall. Gegen 23.35 Uhr am Freitag teilte eine Verkehrsteilnehmerin aus dem Landkreis München telefonisch bei der Polizeiinspektion Poing mit, dass sie aktuell in Pliening hinter einem Fahrzeug herfahre, das in starken Schlangenlinien unterwegs sei. Durch eine Streife der Polizei wurde daraufhin nach dem Fahrzeug gefahndet.

Erheblich alkoholisiert

Der Fahrer konnte schließlich an seiner Wohnadresse im Landkreis Erding angetroffen werden. Schon beim ersten Gespräch mit dem 45-Jährigen konnte festgestellt werden, dass der Mann erheblich alkoholisiert ist. Ein freiwillig durchgeführt Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille.

Blutentnahme auf der Polizeiinspektion

Der Fahrer wurde zur Polizeiinspektion Poing gebracht, um dort eine Blutentnahme durchführen zu lassen. Der Führerschein des Mannes wurde umgehend sichergestellt und zudem muss er sich nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen.

Nach Unfallspuren: Zeugen gesucht

Am Pkw, einem schwarzen Opel Astra, stellten die Beamten zudem augenscheinlich frische Unfallspuren fest. Möglicherweise beschädigte der Fahrer auf der Fahrt von Heimstetten über Grub, Poing und Pliening nach Oberneuching andere Fahrzeuge oder Gegenstände. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Poing unter der Telefonnummer (08121) 99170 erbeten.

