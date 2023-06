Poing: 31 Jugendliche haben sich gemeldet

Neu in Poing: Jugendliche erklären Senioren kostenlos die digitale Welt

Von: Armin Rösl

Teilen

Gabriele Dienter (70) nutzt zum ersten Mal ein Handy. Raphael Herman (21) erklärt ihr die Funktionen. © Armin Rösl

In Poing gibt‘s jetzt jede Woche eine kostenlose Beratung in Sachen Smartphone, iPad und Co.: Jugendliche helfen Senioren beim Umgang mit digitalen Geräten und sozialen Medien.

Poing – Gabriele Dienter blickt konzentriert abwechselnd auf den Bildschirm des Laptops von Raphael Herman und auf ihr Handy. Der 21-jährige Poinger richtet gerade das Mobiltelefon ein und erklärt ihr geduldig, was er tut und was sie am Handy machen muss, um beispielsweise die SIM-Karte zu aktivieren. Das Smartphone hat die 70-jährige Poingerin vor eineinhalb Jahren geschenkt bekommen, erzählt sie. Aber bislang nie benutzt. Noch nie habe sie ein Handy gehabt. „Meine Freundin aber will, dass ich immer erreichbar bin, sollte mal was sein“, erzählt Dienter, die im Seniorenzentrum wohnt. Also muss jetzt endlich mal das Handy aktiviert werden.



Neva Deliorman (15) richtet ein iPad ein. © Armin Rösl

Gabriele Dienter ist eine von über zehn älteren Bürgerinnen und Bürgern, die an diesem ersten Tag des Projekts „zusammen digital“ ins Bürgerhaus gekommen sind. Poing ist eine von 30 Gemeinden in Bayern, die eine Förderung zum Aufbau dieses neuen Beratungsangebots erhält.



„Zusammen digital“ heißt das Generationsprojekt des JFF – Institut für Medienpädagogik, das nun in Poing gestartet ist. Gefördert wird es vom Bayerischen Digitalministerium.



Wie man Bilder per WhatsApp verschickt, erklärt der 14-jährige Yannik Müller (li.) dem 74-jährigen Fritz Weigl. © Armin Rösl

Im Vorfeld hatte die Gemeinde interessierte Jugendliche gesucht, die einmal in der Woche ihr Wissen rund um Medien, Internet, Smartphone und Co. vor allem an Seniorinnen und Senioren weitergeben. Dafür erhalten sie eine Aufwandsentschädigung von 15 Euro pro Stunde und einen Nachweis über die ehrenamtliche Tätigkeit. Die Beratung selbst ist kostenlos.



Poing: 31 Jugendliche haben sich gemeldet

31 Jugendliche haben sich gemeldet, berichtet der im Rathaus zuständige Sachgebietsleiter Generationen, Thorsten Gürntke. Sie alle haben vorm Start eine medienpädagogische Schulung erhalten. Pro Termin (montags 15 bis 17.30 Uhr) werden, je nach Bedarf, zwei bis drei Jugendliche als Berater eingesetzt. An diesem ersten Tag sind es neben dem Informatikstudenten Raphael Herman noch Yannick Müller (14) und Neva Deliorman (15), beide Schüler der 9. Jahrgangsstufe der Dominik-Brunner-Realschule.



Unterstützung bei WhatsApp und mehr

„Ich habe mich gemeldet, weil ich Leuten helfen und etwas Geld verdienen will“, sagt Neva Deliorman. Lächelnd fügt sie hinzu: „Ich habe meiner Oma schon das Handy eingerichtet.“ Sie installiert an diesem ersten Tag für eine Seniorin mehrere Apps und Programme auf deren iPad.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Währenddessen ist Raphael Herman weiter mit der Einrichtung und Aktivierung von Gabriele Dienters neuem Handy beschäftigt. In einer kurzen Pause antwortet er auf die Frage, warum er sich für das Projekt gemeldet hat: „Digitalkompetenz ist in jedem Alter wichtig. Auch mit Blick auf Betrugsfallen.“



Ihm gegenüber im Beratungsraum im Obergeschoss des Bürgerhauses sitzt Yannick Müller mit Fritz Weigl. Der 74-jährige Poinger hat sein Handy dabei und will unter anderem wissen, wie er via WhatsApp Bilder verschicken und Kontakte abspeichern kann. Yannick Müller erklärt und zeigt es ihm, nach ein paar Minuten hat es Fritz Weigl drauf. „Ich finde es gut, dass sich junge Menschen so engagieren“, sagt der 74-Jährige und verabschiedet sich schmunzelnd mit den Worten: „Ich werde wohl öfter kommen.“



Termine

Die kostenlose Beratung für digitale Medien und Handys findet jeden Montag von 15.30 bis 17 Uhr im Obergeschoss des Poinger Bürgerhauses statt. Die nächsten Termine: 19. und 26. Juni sowie 3., 10., 17. und 24. Juli. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.