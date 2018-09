Poing bleibt bei vier Stockwerken

Trotz zum Teil massiver Bedenken und Kritik von Nachbargemeinden hält Poing am Bebauungsplan für das Neubaugebiet W7 fest – demzufolge werden auch viergeschossige Wohngebäude entstehen.

Poing – Drei DinA4-Seiten Bedenken und Kritik von der Gemeinde Pliening, zwei Seiten aus Vaterstetten und eine Seite aus Kirchheim (Kreis München): Ohne große Diskussion hat der Gemeinderat Poing in seiner Sitzung am Donnerstagabend binnen weniger Minuten sämtliche Einwände der Nachbarkommunen zur Kenntnis genommen und jeweils am Ende den Beschluss gefasst: „Es ist keine Änderung der Planung veranlasst.“ Insbesondere das durch die neuen Baugebiete W7 und W8 erhöhte Verkehrsaufkommen wird von den Nachbargemeinden kritisch gesehen. Auf den beiden Flächen wird Wohnraum geschaffen für jeweils rund 2000 Menschen, hinzu kommen ein Gymnasium (im W7) und mindestens eine weitere Kindertagesstätte. Laut Verkehrsgutachten wird sich dadurch der Verkehr im Bereich der anliegenden Bergfeldstraße und im Westring verdoppeln. Pliening, Vaterstetten und Kirchheim befürchten durch diese Entwicklung auch Mehrverkehr, der durch Straßen in ihren Kommunen führt.

+ So sieht der Plan für das W7 aus. Rechts, in Richtung Ottersberg, sind viergeschossige Wohnkomplexe geplant. Poings Gemeindeverwaltung und Gemeinderat teilen diese Bedenken nicht. Zum einen werde man ein Verkehrskonzept erstellen, zum anderen handle es sich zum größten Teil um innerörtlichen Verkehr, hieß es in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. Die zum Teil geäußerte Befürchtung, dass das Gymnasium zusätzliche Verkehrsbelastung für die Nachbargemeinden bringe, sehen Verwaltung und Gemeinderat anders, da die Schule dem örtlichen Bedarf diene, gegebenenfalls noch den Gemeinden Pliening und Anzing zu Gute komme. Außerdem weist Poing darauf hin, dass die jeweiligen Kommunen selbst neue Baugebiete und, im Falle von Vaterstetten zusätzlich einen Gewerbepark zwischen Parsdorf und Grub, planen bzw. ausweisen, die ebenfalls für mehr Verkehr sorgen würden.

Die Gemeinde Pliening, an deren Grenze das Neubaugebiet W7 entsteht, sieht die Planung zusätzlich kritisch wegen der Art und Weise der Bebauung am Ortsrand. Insbesondere mit Blick auf den direkt angrenzenden Ortsteil Ottersberg fordert Pliening, dass dort keine viergeschossige Wohnbebauung entstehen soll, um das Orts- und Landschaftsbild nicht zu beeinträchtigen. Pliening schlägt deshalb vor, die Bebauung in diesem Randbereich des W7 auf zwei Geschosse zu reduzieren. Auch das weist die Gemeinde Poing zurück. In ihrer Stellungnahme zu den diesbezüglichen Bedenken Plienings heißt es: „Nach Auffassung der Gemeinde Poing wird die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Pliening nicht berührt.“ Auch nicht die mögliche Entwicklung von Ottersberg. „Wir stellen dort ja keinen Schlachthof hin“, sagte Poings Bauamtsleiterin Christine Wirth.

Ähnliche Bedenken in Sachen Verkehr und Bebauung (unter anderem ist von „Ghettocharakter“ die Rede) von Poinger Bürgern, die sich im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans zu W7 schriftlich gemeldet haben, haben Verwaltung und Gemeinderat ebenfalls zur Kenntnis genommen.

Am Ende beschloss der Gemeinderat einstimmig, den Bebauungsplan weiter zu verfolgen. Darin ist für das Gymnasium eine Tiefgarage vorgesehen. Der Baustart für W7 ist für 2020 vorgesehen.