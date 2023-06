Neue Spielplätze in Poings Lerchenwinkel: Noch ein bisserl gedulden

Von: Armin Rösl

Im Spätsommer soll das riesige Kletterspielgerät freigegeben werden. © Johannes Dziemballa

In Poings Neubaugebiet Lerchenwinkel werden in diesen Tagen die ersten Spielplätze freigegeben. Das riesige Klettergerüst aber ist erst am Spätsommer nutzbar.

Poing - Das riesige Kletterspielgerät in Poings Neubaugebiet Lerchenwinkel ist schon von Weitem sichtbar. Bis Kinder darauf klettern können, ist allerdings noch ein bisserl Geduld gefragt, teilt die Arbeitsgemeinschaft der Bauträger und Investoren (ARGE) am Bergfeld mit. Rundherum müssen noch Rasen angelegt und Grünarbeiten durchgeführt werden. Nachdem weitere Wochen ins Land gegangen sind, bis die Flächen eingewachsen sind, kann diese Spielelandschaft freigegeben werden. „Im Spätsommer ist es so weit“, kündigt der verantwortliche Landschaftsarchitekt Max Bauer an.

Nicht mehr so lange warten müssen Kinder auf die kleineren Spielplätze im Lerchenwinkel, die schon fertiggestellt sind. Sie werden laut ARGE in diesen Tagen zur Nutzung freigegeben.

Die kleinen Spielplätze werden in diesen Tagen freigegeben. © Johannes Dziemballa

