Neue Wertstoffsammelstelle in Poing kostet Gemeinde rund 260.000 Euro

Die neue Wertstoffinsel an der Bergfeld-/Lerchenstraße kostet Poing rund 260.000 Euro. Die Sammelstelle ist doppelt so groß, wie ursprünglich geplant und dient als Ersatz für den Westring.

Poing – Die Errichtung der neuen, vor Kurzem eröffneten Wertstoffsammelstelle im Bereich Bergfeldstraße/Lerchenstraße (Einfahrt zum Neubaugebiet Lerchenwinkel) in Poing-Nord hat die Gemeinde rund 260.000 Euro gekostet. Dieser Betrag wurde in der öffentlichen Bauausschusssitzung des Gemeinderates am Dienstagabend genannt. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass der Containerstandort (mit Gabionenwänden) doppelt so groß ist, wie im Bebauungsplan vorgesehen: rund 800 Quadratmeter statt 400. Dies geht auf einen Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 9. März 2021 zurück.

Poing: Ausschuss hat Vergrößerung beschlossen

Die neue Sammelstelle ist der Ersatz für die beiden kleinen Inseln, die sich bislang am Westring befanden. Im Zuge dessen Umbaus wurden die Standorte aufgelöst. Wie berichtet, wird auf der Nordseite des Westrings, bei der Kleingartenanlage, ein neuer Radweg gebaut. Auf der Südseite (bei den Häusern) ein neuer Geh- und Radweg.



Neue Lärmschutzwand und Maschendrahtzaun am Westring

In der Bau- und Umweltausschusssitzung informierte die Verwaltung außerdem darüber, dass die Lärmschutzwand am südöstlichen Ende des Westrings, zwischen Rosenstraße und Plieninger Straße, erneuert wird. Außerdem werde im Zuge des Umbaus des Westrings entlang der Kleingartenanlage ein Maschendrahtzaun errichtet. Dies, so Bürgermeister Thomas Stark, geschehe auf Wunsch der Kleingärtner. Weil ein Maschendraht- im Gegensatz zu einem Holzzaun wetterfest sei.

Der Zaun werde auf beiden Seiten bepflanzt, kündigte Stark an – auf der einen Seite von den Kleingärtnern, auf der anderen, öffentlichen Seite von der Arbeitsgemeinschaft der Bauträger und Investoren (ARGE) am Bergfeld.



Sämtliche Herstellungs- und Entsorgungskosten für Lärmschutzwand und Zaun (schätzungsweise mindestens 300.000 Euro) zahlt die Gemeinde.

