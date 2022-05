Neuer Kreisverkehr, neuer Asphalt: Zwei Straßengroßbaustellen ab Montag in Poing

Von: Armin Rösl

Die Schilder sind schon da: Ab Montag ist die Schulstraße gesperrt. © Johannes Dziemballa

In Poing starten am 16. Mai zwei Straßengroßbaustellen: An der Bergfeldstraße/Kirchheimer Allee wird ein neuer Kreisverkehr gebaut, in der Schulstraße der Asphalt saniert.

Poing – Am Übergang der Bergfeldstraße/Kirchheimer Allee in Poing-Nord und in der Schulstraße im Süden der Gemeinde starten am Montag, 16. Mai, zwei Großbaustellen. In de Schulstraße wird zwischen der Waldstraße und der Ringstraße der Asphalt saniert, an der Bergfeldstraße/Kirchheimer Allee wird ein Kreisverkehr gebaut.



Poing: Buslinien werden umgeleitet

Wie die Gemeinde mitteilt, werden – je nach Wetter – die Arbeiten in der Schulstraße sechs Tage dauern. Die Durchfahrt wird komplett gesperrt, Anwohner können zu ihren Grundstücken gelangen. Während der Bauarbeiten entfallen die Regionalbushaltestellen „Rathaus Süd“ und „Parksiedlung“ für die Linien 462 und 468. Aufgrund der Umleitung über die Hauptstraße kann es zu Verspätungen kommen, teilt der MVV mit.

Der Bau des neuen Kreisverkehrs in der Bergfeldstraße/Kirchheimer Allee wird laut Gemeindeverwaltung voraussichtlich bis 28. Oktober dauern. Hier wird die abknickende und unfallträchtige Vorfahrt in einen Kreisel aufgelöst. Dieser ist Teil der Erschließung der Neubaugebiete W7 (Lerchenwinkel) und W8. Gemäß Vertrag mit der Gemeinde ist die Arbeitsgemeinschaft der Bauträger und Investoren (ARGE) am Bergfeld für diesen Neubau zuständig und trägt die Kosten.



Rot markiert ist das Baufeld für den Kreisverkehr. Orange ist die Ausweichbahn für Autos und Lkws, blau die Busspur. Diese ist für jeglichen anderen Verkehr gesperrt. © Gemeinde Poing

Der Kreisverkehr wird einen Durchmesser von 35 Metern haben mit einer Fahrbahnbreite von sieben Metern. Zum Vergleich: Der Kreisel an der OMV-Tankstelle, etwa 300 Meter entfernt, hat einen Radius von 52 Metern und eine Fahrbahnbreite von zwölf Metern.

Wegen der Baumaßnahme wird in dem Bereich der Kirchheimer Allee und Bergfeldstraße die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h reduziert, teilt die Gemeinde Poing mit. Westlich neben der Baustelle wird für Verkehrsteilnehmer eine Behelfsbahn eingerichtet, damit die direkte Verbindung in beide Fahrtrichtungen aufrecht erhalten bleiben kann. Im Gegensatz dazu wird die Kirchheimer Allee bei der Baustelle zur Sackgasse, sodass keine Verbindung zur Bergfeldstraße möglich ist. An dieser Stelle wird lediglich eine Behelfsspur für Busse eingerichtet, die von anderen Fahrzeugen nicht befahren werden darf, informiert das Rathaus.



Für Fußgänger werden an der Bergfeldstraße und der Kirchheimer Allee Bedarfsampeln aufgestellt.

