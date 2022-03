Neuer Plan in Poing: Aus Bauleitungscontainer wird Jugendtreff - Noch heuer am Volksfestplatz

Von: Armin Rösl

Der alte Bauleitungscontainer besteht aus mehreren Modulen. © Johannes Dziemballa

Poing bekommt einen Jugendtreff. Ein von der Gemeinde verwaltetes Jugendzentrum gibt es schon, bald kommt ein Raum, der von Jugendlichen selbst verwaltet wird, hinzu.

Poing – Die noch brach liegende Fläche zwischen Bauhof bzw. Volksfestplatz und Bahndamm an der Straße Am Hanselbrunn in Poing wird zum Freizeitareal. Wie berichtet, hat der Gemeinderat bereits zwei Maßnahmen beschlossen, die noch heuer umgesetzt werden sollen: eine Pumptrack-Anlage (Mountainbike-Parcours) sowie für den Tennisclub einen zusätzlichen Tennisplatz. Jetzt hat Bürgermeister Thomas Stark bekannt gegeben, dass dort, am Volksfestplatz, eine weitere Einrichtung geplant ist: ein Jugendtreff. Wenn möglich, soll dieser ebenfalls noch in diesem Jahr realisiert werden. Derzeit werde die baurechtliche Umsetzung geklärt und der Bauantrag vorbereitet, so Stark: „Die Umsetzung soll dann umgehend nach Erteilung der Baugenehmigung erfolgen.“



Die Fläche am Rande des Volksfestplatzes (im Hintergrund die neue Bahnunterführung Am Hanselbrunn) ist bereits abgesteckt. © Johannes Dziemballa

Für den Treff wird die Gemeinde den alten Bauleitungscontainer der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) der Bauträger und Investoren am Bergfeld zur Verfügung stellen. Diese, mittlerweile ungenutzten Module (drei Räume plus Toilette und kleiner Küche) stehen noch am alten ARGE-Platz am östlichen Ende der Bergfeldstraße, wo eine Wertstoffinsel errichtet wird.

Der Container soll laut Bürgermeister einen selbstverwalteten Raum für Jugendliche bieten. Jugendliche ab 16 Jahren, die zuvor einen Jugendleiterkurs absolviert haben, sollen die Verwaltung übernehmen. Ein konkretes Konzept hierfür werde derzeit erstellt. „Bei einem selbstverwalteten Raum sind die Jugendlichen selbst verantwortlich für Nutzung und Ausstattung“, erläutert Stark. Auch die Öffnungszeiten würden von den Jugendlichen festgelegt.



Blick in einen der Räume des ehemaligen Bauleitungscontainers. © Johannes Dziemballa

Die Gemeinde hat die Fläche für Pumptrack und Tennisplatz von der Bahn gepachtet, die Planungen hierfür beginnen jetzt, kündigte der Bürgermeister vor Kurzem im Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderates an. Der Standort für den Jugendtreff am südöstlichen Rand des Volksfestplatzes, nahe der neuen Bahnunterführung, ist bereits abgesteckt, mit dem Landratsamt Ebersberg werde gerade die Genehmigungsfähigkeit geklärt.

