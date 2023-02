Neuer Treff in Poing: Sonntagsfrühstück für Alleinerziehende

Von: Armin Rösl

Tanja Wagner organisiert den neuen Treff für Alleinerziehende. © Privat

In Poing gründet sich ein neuer Treff - für Alleinerziehende. Erster Termin ist am 12. März im Zentrum in der Mitte im Bürgerhaus. Organisatorin Tanja Wagner erläutert ihre Beweggründe.

Poing – Am schlimmsten, sagt Tanja Wagner, sind die Sonntagvormittage. Alleine beim Frühstück sitzen ohne erwachsene Ansprache. Manchmal, wenn die Kinder bei Mutter oder Vater sind, gar ohne Ansprache. Seit einem Jahr ist Tanja Wagner aus Pliening alleinerziehend. Die 43-Jährige ist geschieden und hat zwei Kinder (drei und acht Jahre alt) – und möchte anderen Alleinerziehenden die Möglichkeit für ein gemeinsames Frühstück geben. Deshalb ruft sie den „Alleinerziehenden-Treff“ ins Leben. Erster Termin ist Sonntag, 12. März, von 10 bis 13 Uhr im Zentrum in der Mitte im Poinger Bürgerhaus. Dort darf Wagner gegen Mietgebühr das Café des Familienzentrums nutzen. Um die Unkosten zu decken, bittet sie um einen Spendenbeitrag in Höhe von drei Euro. Generell, so die Initiatorin, seien Spenden willkommen für die Durchführung der Treffs. Bei Bedarf kann eine Spendenquittung über den Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) in Bayern ausgestellt werden; Wagner leitet die VAMV-Kontaktstelle Poing.



Poing: Gemeinsam statt einsam frühstücken

Ansonsten ist es wie bei einem Picknick: Jeder bringt Kaffee und was zu Essen mit fürs gemeinsame Büfett. Kinder dürfen im Kinderzimmer des Familienzentrums spielen – oder, bei schönen Wetter, wird alles auf die Terrasse und in den Garten des Bürgerhauses verlegt.

„Es ist ein niederschwelliges Angebot, ohne Vereinsmitgliedschaft“, sagt Tanja Wagner über ihre Privatinitiative. Das Thema „alleinerziehend“ sei mit Tabu behaftet, beim neuen Treff sollen alleinerziehende Mütter und Väter Gelegenheit haben, sich auszutauschen, über Erfahrungen und Probleme zu sprechen (beispielsweise in Sachen Kinderbetreuung), Tipps zu geben und zu bekommen.



Poing: Kontakt per E-Mail und WhatsApp

Tanja Wagner ist Mitglied im Verband alleinerziehender Väter und Mütter (VAMV) Bayern und betreut die Kontaktstelle Poing.



Für den Alleinerziehenden-Treff hat Tanja Wagner eine WhatsApp-Gruppe eröffnet, zu der Interessierte beitreten können. Wer mehr über den neuen Treff und/oder Spendenmöglichkeiten erfahren möchte, schreibt eine E-Mail an: alleinerziehendeinpoing@gmail.com. Außerdem ist Wagner noch auf der Suche nach Freiwilligen für die Kinderbetreuung während der Treffs. Diese finden ab 12. März jeden zweiten Sonntag eines Monats statt.

