Neues Kruzifix der Poinger Pfarrkirche findet Platz hinter dem Altar

Von: Jörg Domke

Ein Archivbild: Provisorisch ist momentan ein Henselmann-Kreuz aufgestellt. © Johannes Dziemballa

In einer Feierstunde wird am Donnerstag ein neues Kreuz in der Poinger Kirche an seinem richtigen Platz hinter dem Altar angebracht.

Poing – Vier Jahre nach der Weihe der neuen Pfarrkirche Seliger P. Rupert Mayer wird deren liturgische Ausstattung komplettiert. In der Woche nach dem 2. Advent wird ein großes Kruzifix des Künstlers Josef Henselmann (1898 -1987) hinter dem Altar angebracht.

Ursprünglich für die Kapelle des Provinzialats der Jesuiten in München geschaffen, wurde es nach deren Aufgabe der Erzdiözese München und Freising mit der Auflage überlassen, es in der Umgebung Münchens wieder in einem Kirchenraum zugänglich zu machen.

Das ca. 2,60 Meter große Kreuz aus Holz ist mit Silberblech beschlagen. Der Corpus des Gekreuzigten ist aus Bronze gegossen. Das Kruzifix ergänzt das Ensemble von Altar, Ambo und Tabernakel des Künstlers Ulrich Rückriem. Es schafft in der vom 2019 verstorbenen Architekten Andreas Meck geplanten Kirche einen neuen zentralen Bezugspunkt, der auf Christus, den Herrn seiner Kirche hinweist.

Liturgische Ausstattung ist damit komplett

Nach der Weihe des neuen katholischen Pfarrkirche Seliger P. Rupert Mayer in Poing war in der Pfarrei unmittelbar der Wunsch nach Vervollständigung der Ausstattung durch ein zentrales Kruzifix aufgekommen, schreibt Pfarrer Philipp Werner in einer Mitteilung an die Lokalpresse. Unter Beteiligung von Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat wurde nach einer geeigneten Ergänzung gesucht.

Der Direktor des Freisinger Diözesanmuseums, Chris-toph Kürzeder, schlug das Henselmann-Kuzifix vor, da dessen Materialien den schon im Kirchenraum verbauten entsprechen und die Proportionen des Kreuzes ideal erscheinen.

Eine eigens eingerichtete Kreuzkommission der Poinger Pfarrei beriet mehrere Monate über dieses Kreuz und weitere Modelle und Konzepte moderner Künstler. In enger Absprache mit dem Kunstressort des Erzbischöflichen Ordinariates unter Leitung von Norbert Jocher wählte die Kommission letztlich das Henselmann-Kruzifix aus.

Ausschuss hat sich intensiv mit dem Thema befasst

Die Bau- und Kunstkommission des Erzbistums stimmte diesem Vorhaben im Sommer zu. Das Kruzifix wurde daraufhin vom Erzbistum der Kirchenstiftung St. Michael geschenkt, die es anschließend von dem Restaurator Stephan Rudolph restaurieren ließ. Hierfür erhielt die Kirchenstiftung Zuschüsse des Erzbischöflichen Ordinariats und Zuwendungen privater Spender aus der Pfarrei.

Die Anbringung erfolgt nun in Abstimmung mit dem Architekten Axel Frühauf durch die Kunstschlosserei Bergmeister aus Ebersberg an der Wand hinter dem Altar. Das Kruzifix wird seiner Bestimmung offiziell übergeben bei einem Gottesdienst für alle ehrenamtlichen Helfer der Pfarrei am kommenden Donnerstag, 8. Dezember, um 19 Uhr.

Der heiligen Messe zum Hochfest Mariä Empfängnis steht Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg vor, der dabei den Bischofsvikar für die Region Nord, Weihbischof Bernhard Haßlberger, vertritt.

Die katholische Pfarrei Poing freut sich über das gute Ergebnis eines jahrelangen Such- und Findungsprozesses, so Pfarrer Werner. Auch für die konstruktiv-kritische Begleitung vieler Experten und Gläubigen in der gesamten Erzdiözese ist sie sehr dankbar.

Das neue Kreuz, so Werner, verbindet nun die jüngste Kirche des Erzbistums auch mit der Kathedrale in München, denn auch das große Kruzifix der Frauenkirche stammt von Josef Henselmann.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.