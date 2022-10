Oberpfälzer gewinnen Bayerische Grillmeisterschaft in Poing

Beim Herbstmarkt

Zehn Team haben in Poing um den Titel des Bayerischen Grillmeisters gebrutzelt. Gewonnen haben die „Oberpfälzer Grilljunkies“. Viele Besucher kamen zum Grill-Wettkampf.

Poing - Die „Oberpfälzer Grilljunkies“ haben am Sonntag die Bayerische Grillmeisterschaft in Poing gewonnen. Zehn Teams grillten um den Titel, am Ende hatten die Oberpfälzer mit Abstand die besten Gerichte auf ihren Grills gezaubert. 20 Personen saßen in der Jury und bewerteten die einzelnen Gänge. Harte Arbeit, denn: „Jedes Jurymitglied musste insgesamt elf Portionen testen“, berichtet Organisator Ulrich Wette. Testen bedeutet in diesem Fall: essen.

Die Bayerische Grillmeisterschaft fand erstmals im Rahmen des Herbstmarktes statt – eine gute Entscheidung, war das Wetter doch herrlich und das Interesse der Besucher entsprechend groß. Wie beim Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag selbst, zu dem mehrere Tausend Menschen in die Hauptstraße und die Bahnhofstraße (dort gab es eine Gewerbeschau) kamen.

