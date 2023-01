Örtliche Unternehmen im Fokus: Gewerbeverband Poing veranstaltet Gewerbeschau

Von: Armin Rösl

Beim Frühjahrsmarkt wird es eine Gewerbeschau geben. © Johannes Dziemballa

Zweimal hat es die Gewerbeschau beim Marktsonntag schon gegeben, für dieses Jahr plant der Gewerbeverband Poing die Veranstaltung größer. Anmeldungen sind ab jetzt möglich.

Poing – „Zu wenig Bürger wissen, was Poing wirklich bietet. Unser Gedanke ist es, jedem die Möglichkeit zu geben, sein Gewerbe zu präsentieren und vorzustellen.“ Mit diesen Worten ruft der Gewerbeverband Poing alle Betriebe auf, bei der Gewerbeschau am Marktsonntag, 21. Mai, mitzumachen.



Bei den beiden Marktsonntagen 2022 fand diese Veranstaltung bereits statt, nun bewirbt sie der Gewerbeverband noch größer – damit tatsächlich ein breites Spektrum vorgestellt wird. Ausstellungsflächen sind in der Bahnhofstraße/Neufarner Straße und am Marktplatz. Beide sind durch die neue Geh- und Radunterführung am S-Bahnhof miteinander verbunden.



Poing: Ausstellungsflächen in Bahnhofstraße und auf Marktplatz

Zur besseren Gesamtplanung lädt der Gewerbeverband schon jetzt ortsansässige Betriebe dazu ein, sich für die Schau anzumelden. Sie ist, wie der Marktsonntag selbst, eine gemeinsame Veranstaltung von Gewerbeverband und Gemeinde Poing.

Alle Interessierten aus den Bereichen Handwerk und Handel, Freiberufler, Kleingewerbe, Künstler und sonstige Dienstleister, die an dieser Gewerbeschau teilnehmen wollen, um dort den Besuchern ihre Leistungsfähigkeit vorzuführen, können sich ab sofort beim Gewerbeverband melden. Ansprechpartnerin und Koordinatorin ist Katharina Kinshofer, erreichbar per E-Mail an: festl-kinshofer@t-online.de. Anmeldeschluss ist der 10. April, informieren Johann Reithmaier (kommissarischer Vorsitzender) und Kinshofer.

Poing: Öffentliches Gespräch mit Bürgermeister

Schon am morgigen Donnerstag findet im Hotel Poinger Hof die Mitgliederversammlung des Gewerbeverbands statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Wer teilnehmen möchte, meldet sich per E-Mail über info@gv-poing.de an.



Am Montag, 6. Februar, veranstaltet der Gewerbeverband ein offenes Gespräch mit Poings Bürgermeister Thomas Stark und dem Bezirksgeschäftsführer des Bundes der Selbstständigen, Christian Klotz. Ebenfalls im Hotel Poinger Hof, ab 19 Uhr. Stark und Klotz werden Rede und Antwort stehen für Fragen.

